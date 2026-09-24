Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6)
Оригинальный товар
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Характеристики
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
4 SL 1.6, 2, 2.5, 3 PH 00, 0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 719262
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
520 руб.
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Характеристики
Бренд
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
4 SL 1.6, 2, 2.5, 3 PH 00, 0
Упаковка
пластиковый бокс
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
SL2.5, SL2, PH0, SL3, PH000, PH00, SL1.6
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
190
Описание товара Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6)
Набор отверток для точных работ, 6 шт Зубр TX-6 25658-H6_z01 представлен в оптимальной комплектации. Широко используется при работе с электроникой. Магнитные наконечники легко удерживают крепеж. Это придает значительное удобство в труднодоступных местах. Специальные трехкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму. Это обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание из руки во время работы с инструментом.
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Теги товара: с отвертками
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Бренд
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
4 SL 1.6, 2, 2.5, 3 PH 00, 0
Упаковка
пластиковый бокс
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
SL2.5, SL2, PH0, SL3, PH000, PH00, SL1.6
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Набор отверток для точных работ, 6 шт Зубр TX-6 25658-H6_z01 представлен в оптимальной комплектации. Широко используется при работе с электроникой. Магнитные наконечники легко удерживают крепеж. Это придает значительное удобство в труднодоступных местах. Специальные трехкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму. Это обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание из руки во время работы с инструментом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6) - этот товар вы можете купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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