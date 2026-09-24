Набор для точных работ ЗУБР Универсал-45 (25649)
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Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
45
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
В наличии
Код товара: 719260
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1 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
45
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель
Упаковка
пластиковый бокс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х4
Вес, г.
355
Описание товара Набор для точных работ ЗУБР Универсал-45 (25649)
Набор отверток с переставными стержнями предназначен для точных работ. Биты изготовлены на прецизионном оборудовании. Преимущества Отвертка с вращающимся затыльником значительно упрощает работу Двухсторонние переставные стержни изготовлены из высококачественной Cr-V стали Стержни с торцовыми головками Компактный бокс для удобства хранения
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Бренд
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
45
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель
Упаковка
пластиковый бокс
Страна производитель
Китай
Набор отверток с переставными стержнями предназначен для точных работ. Биты изготовлены на прецизионном оборудовании. Преимущества Отвертка с вращающимся затыльником значительно упрощает работу Двухсторонние переставные стержни изготовлены из высококачественной Cr-V стали Стержни с торцовыми головками Компактный бокс для удобства хранения
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор для точных работ ЗУБР Универсал-45 (25649) - купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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