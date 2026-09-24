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Набор для точных работ STAYER UNIX-29 (25614) купить с доставкой в Москве
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Набор для точных работ STAYER UNIX-29 (25614)

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Набор для точных работ STAYER UNIX-29 (25614) - фото 1
Набор для точных работ STAYER UNIX-29 (25614) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
36
Инструменты в комплекте
биты, пинцет, отвертка-битодержатель
Кмоплектация
Отвертка-битодержатель для точных работ Мини-Биты, SL: SL 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 Мини-Биты, PH: PH 000, 00, 0, 1 Мини-Биты, TORX: TX 5, 6, 7, 8, 9, 10 Мини-Биты, HEX: HEX 0.7, 1.3, 2, 3 Мини-Биты, Star: TS, 0.8, 1.2 Держатель мини-бит : 60 мм Игла для извлечения SIM-карт Пинцет Пластиковая присоска Пластиковый треугольный ключ - 2шт.
  • Набор для точных работ STAYER UNIX-29 (25614) - фото 1
  • Набор для точных работ STAYER UNIX-29 (25614) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719259
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор для точных работ STAYER UNIX-29 (25614)
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
36
Инструменты в комплекте
биты, пинцет, отвертка-битодержатель
Кмоплектация
Отвертка-битодержатель для точных работ Мини-Биты, SL: SL 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 Мини-Биты, PH: PH 000, 00, 0, 1 Мини-Биты, TORX: TX 5, 6, 7, 8, 9, 10 Мини-Биты, HEX: HEX 0.7, 1.3, 2, 3 Мини-Биты, Star: TS, 0.8, 1.2 Держатель мини-бит : 60 мм Игла для извлечения SIM-карт Пинцет Пластиковая присоска Пластиковый треугольный ключ - 2шт.
Упаковка
пластиковый бокс
Количество отверток, шт
1
Количество бит, шт
29
Тип бит
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, TX5, TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, HEX 0.7, HEX 1.3, HEX 2, HEX 3, TS 0.8, TS 1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
247

Описание товара Набор для точных работ STAYER UNIX-29 (25614)

Набор отверток с переставными стержнями предназначен для точных работ. Биты изготовлен на прецизионном оборудовании. Набор предназначен для выполнения прецизионных работ в электронике и электромеханике. Преимущества -Отвертка с вращающимся затыльником значительно упрощает работу -Биты изготовлены из высококачественной Cr-V стали -Компактный кейс с подставкой для удобства хранения



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Теги товара: с отвертками

Отзывы о товаре Набор для точных работ STAYER UNIX-29 (25614)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
36
Инструменты в комплекте
биты, пинцет, отвертка-битодержатель
Кмоплектация
Отвертка-битодержатель для точных работ Мини-Биты, SL: SL 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 Мини-Биты, PH: PH 000, 00, 0, 1 Мини-Биты, TORX: TX 5, 6, 7, 8, 9, 10 Мини-Биты, HEX: HEX 0.7, 1.3, 2, 3 Мини-Биты, Star: TS, 0.8, 1.2 Держатель мини-бит : 60 мм Игла для извлечения SIM-карт Пинцет Пластиковая присоска Пластиковый треугольный ключ - 2шт.
Упаковка
пластиковый бокс
Количество отверток, шт
1
Количество бит, шт
29
Тип бит
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, TX5, TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, HEX 0.7, HEX 1.3, HEX 2, HEX 3, TS 0.8, TS 1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток с переставными стержнями предназначен для точных работ. Биты изготовлен на прецизионном оборудовании. Набор предназначен для выполнения прецизионных работ в электронике и электромеханике. Преимущества -Отвертка с вращающимся затыльником значительно упрощает работу -Биты изготовлены из высококачественной Cr-V стали -Компактный кейс с подставкой для удобства хранения


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками
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Отзывы


Набор для точных работ STAYER UNIX-29 (25614) - по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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