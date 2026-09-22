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Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown

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Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 1
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 2
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 3
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 4
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 5
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 6
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 7
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 8
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 9
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 10
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
REDMI Note 15 Pro+
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2772x1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 1
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 2
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 3
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 4
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 5
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 6
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 7
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 8
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 9
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 10
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
25 310 руб.  41 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719255
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
REDMI Note 15 Pro+
Цвет
коричневый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2772x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
200 + 8 Мп + 2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown

Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ 5G — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.83 дюймов и разрешением 2772x1280 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ 5G оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 4, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Двойная основная камера с оптической стабилизацией 200+8 Мп позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ 5G также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Mocha Brown




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
REDMI Note 15 Pro+
Цвет
коричневый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2772x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2700
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
200 + 8 Мп + 2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
18
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ 5G — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.83 дюймов и разрешением 2772x1280 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ 5G оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 4, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Двойная основная камера с оптической стабилизацией 200+8 Мп позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ 5G также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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Отзывы


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