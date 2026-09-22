Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 8/256Gb Black
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ 5G — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.83 дюймов и разрешением 2772x1280 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ 5G оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 4, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Двойная основная камера с оптической стабилизацией 200+8 Мп позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ 5G также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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Теги товара: 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
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Теги товара: 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
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