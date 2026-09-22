Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Titanium
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%21 570 руб. 33 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719249
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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
200 + 8 Мп + 2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Titanium
Премиальный смартфон с уникальным сочетанием мощности и инноваций. Первая в мире модель на процессоре Snapdragon 7s Gen 4 получила систему охлаждения с жидкостной циркуляцией, которая втрое эффективнее стандартных решений. 6,83-дюймовый OLED-экран 1,5K с 120 Гц, 12-битной цветопередачей, Dolby Vision и HDR10+ обеспечивает впечатляющее качество изображения, а стекло Dragon Crystal Glass защищает его от повреждений. Основная камера 50 Мп с сенсором Light Fusion 800 и OIS, телефото 50 Мп и «ширик» 8 Мп дают максимальную гибкость для съёмки.
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Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
200 + 8 Мп + 2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
18
Страна производитель
Китай
Премиальный смартфон с уникальным сочетанием мощности и инноваций. Первая в мире модель на процессоре Snapdragon 7s Gen 4 получила систему охлаждения с жидкостной циркуляцией, которая втрое эффективнее стандартных решений. 6,83-дюймовый OLED-экран 1,5K с 120 Гц, 12-битной цветопередачей, Dolby Vision и HDR10+ обеспечивает впечатляющее качество изображения, а стекло Dragon Crystal Glass защищает его от повреждений. Основная камера 50 Мп с сенсором Light Fusion 800 и OIS, телефото 50 Мп и «ширик» 8 Мп дают максимальную гибкость для съёмки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Titanium - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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