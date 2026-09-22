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Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Mist Purple купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Mist Purple

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Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Mist Purple - фото 1
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Mist Purple - фото 2
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Mist Purple - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Mist Purple - фото 1
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Mist Purple - фото 2
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Mist Purple - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
21 570 руб.  33 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719248
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
200 + 8 Мп + 2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
6500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
562

Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Mist Purple

Смартфоны Xiaomi продолжают удивлять пользователей своим сочетанием инновационных технологий и привлекательного дизайна. Один из таких выдающихся примеров — смартфон от Xiaomi в роскошном фиолетовом цвете. Этот гаджет обладает элегантным корпусом, выполненным из качественных материалов, включая пластик и стекло, что обеспечивает не только привлекательный внешний вид, но и надежность в использовании. Устройство оснащено влагозащищенным корпусом с классом защиты IP65, что обеспечивает надежную защиту от пыли и воздействия воды. Это делает его идеальным выбором для активных пользователей, которые хотят быть уверены в сохранности своего устройства в любых условиях. Экран диагональю 6,77 дюйма с разрешением 2392x1080 пикселей гарантирует яркие и четкие изображения, а высокая частота обновления 120 Гц делает прокрутку и анимацию более гладкими и приятными для глаз. Производительность смартфона поддерживается мощным процессором MediaTek Helio G200 Ultra с восьмиядерной архитектурой и тактовой частотой 2200 МГц, что обеспечивает быструю и плавную работу даже в многозадачном режиме. Операционная система Android дополнена интерфейсом от Xiaomi, обеспечивающим удобство и функциональность в использовании. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, что позволяет без труда запускать и переключаться между приложениями, а встроенная память на 256 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения приложений, мультимедийных файлов и документов. При необходимости объем памяти можно расширить с помощью слота для карты памяти. Поддержка двух SIM-карт позволяет пользователям использовать сразу два номера, что особенно удобно для тех, кто совмещает личные и рабочие звонки. Этот смартфон от Xiaomi сочетает в себе все современные технологии и удобства, предлагая пользователям превосходный опыт использования.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Mist Purple




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
200 + 8 Мп + 2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
6500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
18
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны Xiaomi продолжают удивлять пользователей своим сочетанием инновационных технологий и привлекательного дизайна. Один из таких выдающихся примеров — смартфон от Xiaomi в роскошном фиолетовом цвете. Этот гаджет обладает элегантным корпусом, выполненным из качественных материалов, включая пластик и стекло, что обеспечивает не только привлекательный внешний вид, но и надежность в использовании. Устройство оснащено влагозащищенным корпусом с классом защиты IP65, что обеспечивает надежную защиту от пыли и воздействия воды. Это делает его идеальным выбором для активных пользователей, которые хотят быть уверены в сохранности своего устройства в любых условиях. Экран диагональю 6,77 дюйма с разрешением 2392x1080 пикселей гарантирует яркие и четкие изображения, а высокая частота обновления 120 Гц делает прокрутку и анимацию более гладкими и приятными для глаз. Производительность смартфона поддерживается мощным процессором MediaTek Helio G200 Ultra с восьмиядерной архитектурой и тактовой частотой 2200 МГц, что обеспечивает быструю и плавную работу даже в многозадачном режиме. Операционная система Android дополнена интерфейсом от Xiaomi, обеспечивающим удобство и функциональность в использовании. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, что позволяет без труда запускать и переключаться между приложениями, а встроенная память на 256 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения приложений, мультимедийных файлов и документов. При необходимости объем памяти можно расширить с помощью слота для карты памяти. Поддержка двух SIM-карт позволяет пользователям использовать сразу два номера, что особенно удобно для тех, кто совмещает личные и рабочие звонки. Этот смартфон от Xiaomi сочетает в себе все современные технологии и удобства, предлагая пользователям превосходный опыт использования.
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