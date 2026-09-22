Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro RU 8/256Gb Titanium
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro RU 8/256Gb Titanium
Xiaomi Redmi Note 15 Pro — это воплощение баланса между мощью, изысканным стилем и технологическим превосходством, созданное для тех, кто не привык к компромиссам. Устройство предлагает пользователю уникальный набор характеристик: революционную камеру с разрешением 200 Мп, сверхъяркий AMOLED-дисплей на 3200 нит и инновационный аккумулятор, обеспечивающий рекордную автономность. Защищенный по стандарту IP65 и усиленный стеклом Victus 2, этот смартфон становится надежным спутником в самых непредсказуемых ситуациях. Современный процессор MediaTek Helio G200-Ultra гарантирует стабильную работу в режиме многозадачности, превращая гаджет в мощный центр для работы, творчества и развлечений, который легко справляется с любыми ресурсоемкими задачами.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 490 руб.4873 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 20 140 руб.5035 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 72...
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 21 450 руб.5363 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 22 010 руб.5503 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black
-
В наличииЦена 22 010 руб.5503 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Purple
-
В наличииЦена 23 400 руб.5850 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 8+256 Purple
-
В наличииЦена 25 720 руб. 28 590 руб.6430 руб. в СплитСмартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro RU 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 26 180 руб.6545 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 8+256 Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro RU 8/256Gb Titanium