Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff шириной 45 сантиметров, выполненная в чёрном закаленном стекле, оснащённая механическими поворотными рукоятками Soft Switch, имеющая объем 20 литров - это настоящее воплощение основного принципа Weissgauff: "Качество, доступное каждому" Компактные размеры (ШхГхВ) 450х315х300 мм позволяют с легкостью разместить эту микроволновую печь даже на самой небольшой кухне. Продуманная эргономика обеспечивает не только удобное размещение в ограниченном пространстве, но и полный набор необходимых функций для повседневного использования. Объем 20 литров дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи! Поворотный стол диаметром 245 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход! Камера из эмалированной стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений! Регулировка уровня мощности микроволновой печи позволяет решать разные задачи при готовке и подогреве ваших любимых продуктов и блюд! Разморозка по весу - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри! Поворотные рукоятки Soft Switch - не только отличаются повышенной надежностью, но и будут интуитивно понятны даже пользователю, не работавшему ранее с подобной бытовой техникой! Дизайн, выполненный в чёрном цвете, станет финальным штрихом в совершенстве великолепного облика этой модели. Каждый раз, взаимодействуя с вашей микроволновой печью от Weissgauff, вы будете чувствовать, что это не только функциональное устройство, но и настоящее украшение вашей кухни!