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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719206
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x39x31.3см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
19.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill с камерой на 20 литров оснащена поворотным столом для равномерного разогрева блюд. Эмалированные стенки и стеклянная панель на дверце просты в очистке от загрязнений. Модель оснащена функцией разморозки, кварцевым грилем, комбинированным режимом работы и автоматическими программами.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill 20л. 700Вт, черная




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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x39x31.3см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 BG Grill с камерой на 20 литров оснащена поворотным столом для равномерного разогрева блюд. Эмалированные стенки и стеклянная панель на дверце просты в очистке от загрязнений. Модель оснащена функцией разморозки, кварцевым грилем, комбинированным режимом работы и автоматическими программами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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