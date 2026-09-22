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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая

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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719202
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
56x38x50 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х47х44
Вес, кг.
20.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая

Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG в белом корпусе идеально подойдет для установки в светлый кухонный гарнитур. Она отлично сочетается с интерьером, проста в использовании и уходе. Мощность микроволн 900 Вт и встроенныйгриль на 1000 Вт, а также наличие комбинированного режима раскрывают массы дополнительных возможностей для приготовления блюд.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Развернуть
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
56x38x50 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG в белом корпусе идеально подойдет для установки в светлый кухонный гарнитур. Она отлично сочетается с интерьером, проста в использовании и уходе. Мощность микроволн 900 Вт и встроенныйгриль на 1000 Вт, а также наличие комбинированного режима раскрывают массы дополнительных возможностей для приготовления блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 WG 25л. 900Вт, белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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