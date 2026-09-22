Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь
Микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX — это отличный выбор для тех, кто ценит надежность и функциональность. Она выполнена в стильном серебристом цвете, который подойдет к любому интерьеру. Печь имеет мощность 800 Вт, что позволяет быстро разогревать еду и готовить простые блюда. Объем камеры составляет 20 литров — этого достаточно для большинства задач. Корпус печи изготовлен из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность устройства. Благодаря компактным размерам и небольшому весу, печь можно легко установить на любую поверхность или даже встраивать в кухонный гарнитур. Это позволяет экономить пространство и создавать гармоничный интерьер.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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