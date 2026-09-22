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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь

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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 17
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 17
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719194
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
38.8x59.5x34.35 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
17.28

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь

Микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX — это отличный выбор для тех, кто ценит надежность и функциональность. Она выполнена в стильном серебристом цвете, который подойдет к любому интерьеру. Печь имеет мощность 800 Вт, что позволяет быстро разогревать еду и готовить простые блюда. Объем камеры составляет 20 литров — этого достаточно для большинства задач. Корпус печи изготовлен из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность устройства. Благодаря компактным размерам и небольшому весу, печь можно легко установить на любую поверхность или даже встраивать в кухонный гарнитур. Это позволяет экономить пространство и создавать гармоничный интерьер.



Теги товара: 20 л, 800 Вт, маленькие

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
38.8x59.5x34.35 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX — это отличный выбор для тех, кто ценит надежность и функциональность. Она выполнена в стильном серебристом цвете, который подойдет к любому интерьеру. Печь имеет мощность 800 Вт, что позволяет быстро разогревать еду и готовить простые блюда. Объем камеры составляет 20 литров — этого достаточно для большинства задач. Корпус печи изготовлен из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность устройства. Благодаря компактным размерам и небольшому весу, печь можно легко установить на любую поверхность или даже встраивать в кухонный гарнитур. Это позволяет экономить пространство и создавать гармоничный интерьер.


Теги товара: 20 л, 800 Вт, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 IX 20л. 800Вт нержавеющая сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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