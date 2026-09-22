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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719189
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
59.5x39x32.8см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
6.8

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная

? Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с объемом 20 литров, выполненная в черном цвете, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена грилем с возможностью работы в комбинированном режиме и набором программ автоменю! ? Объем 20 литров дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи! ? Поворотный стол диаметром 245 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход. ? Камера из нержавеющей стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений. ? Автоменю на 9 программ открывает по-настоящему богатые возможности по настройке вашей микроволновой печи под требуемые особенности продуктов. ? Встроенный гриль - позволит готовить вам аппетитное мясо, рыбу или овощи, поджаренные до хрустящей корочки! ? Комбинированные режимы - при которых микроволны и гриль работают вместе, дополняя друг друга, открывают еще больше возможностей по приготовлению в данном устройстве! ? Разморозка по весу - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри. ?? Блокировка от детей, благодаря которой вы всегда сможете избежать ненужных нажатий на элементы управления, например, во время уборки микроволновой печи или, чтобы предотвратить её незапланированное включение детьми. ? Сочетание кнопочного и поворотного управления - это настоящая гордость Weissgauff, ведь кнопочный блок является интуитивно понятным, а механический поворотный элемент невероятно отзывчив и удобен в обращении. ? Удобный цифровой дисплей с

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная




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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
900 Вт
Развернуть
Габариты
59.5x39x32.8см
Страна производитель
Китай
Описание
? Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с объемом 20 литров, выполненная в черном цвете, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена грилем с возможностью работы в комбинированном режиме и набором программ автоменю! ? Объем 20 литров дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи! ? Поворотный стол диаметром 245 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход. ? Камера из нержавеющей стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений. ? Автоменю на 9 программ открывает по-настоящему богатые возможности по настройке вашей микроволновой печи под требуемые особенности продуктов. ? Встроенный гриль - позволит готовить вам аппетитное мясо, рыбу или овощи, поджаренные до хрустящей корочки! ? Комбинированные режимы - при которых микроволны и гриль работают вместе, дополняя друг друга, открывают еще больше возможностей по приготовлению в данном устройстве! ? Разморозка по весу - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри. ?? Блокировка от детей, благодаря которой вы всегда сможете избежать ненужных нажатий на элементы управления, например, во время уборки микроволновой печи или, чтобы предотвратить её незапланированное включение детьми. ? Сочетание кнопочного и поворотного управления - это настоящая гордость Weissgauff, ведь кнопочный блок является интуитивно понятным, а механический поворотный элемент невероятно отзывчив и удобен в обращении. ? Удобный цифровой дисплей с
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Отзывы


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