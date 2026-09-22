Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 B Grill 20л. 700Вт, черная
? Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с объемом 20 литров, выполненная в черном цвете, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена грилем с возможностью работы в комбинированном режиме и набором программ автоменю! ? Объем 20 литров дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи! ? Поворотный стол диаметром 245 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход. ? Камера из нержавеющей стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений. ? Автоменю на 9 программ открывает по-настоящему богатые возможности по настройке вашей микроволновой печи под требуемые особенности продуктов. ? Встроенный гриль - позволит готовить вам аппетитное мясо, рыбу или овощи, поджаренные до хрустящей корочки! ? Комбинированные режимы - при которых микроволны и гриль работают вместе, дополняя друг друга, открывают еще больше возможностей по приготовлению в данном устройстве! ? Разморозка по весу - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри. ?? Блокировка от детей, благодаря которой вы всегда сможете избежать ненужных нажатий на элементы управления, например, во время уборки микроволновой печи или, чтобы предотвратить её незапланированное включение детьми. ? Сочетание кнопочного и поворотного управления - это настоящая гордость Weissgauff, ведь кнопочный блок является интуитивно понятным, а механический поворотный элемент невероятно отзывчив и удобен в обращении. ? Удобный цифровой дисплей с
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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