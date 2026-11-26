Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-342 DW Touch 34л. 900Вт, белая
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 890 руб.
В наличии
Код товара: 719186
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
32 890 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
16.8
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-342 DW Touch 34л. 900Вт, белая
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-342 DW Touch 34л. 900Вт, белая
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 31 410 руб.7853 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MW0 20л. 800Вт белая
-
В наличииЦена 32 160 руб.8040 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX
-
В наличииЦена 33 480 руб.8370 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GBXGR
-
В наличииЦена 33 520 руб.8380 руб. в СплитМикроволновая печь Gorenje BM251SG2WG 25л. 900Вт белый (встраива...
-
В наличииЦена 34 500 руб.8625 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, бела...
-
В наличииЦена 36 460 руб.9115 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчу...
-
В наличииЦена 37 440 руб.9360 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0
-
В наличииЦена 44 300 руб.11075 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE172TEX 17л. 800Вт...
-
В наличииЦена 49 200 руб.12300 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Bosch BEL454MB1F 25л. 900Вт, чер...
-
В наличииЦена 51 160 руб.12790 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Electrolux KMFE264TEX 26л. 900Вт...
-
В наличииЦена 71 590 руб.17898 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая
-
В наличииЦена 79 980 руб.19995 руб. в СплитМикроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-342 DW Touch 34л. 900Вт, белая
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-342 DW Touch 34л. 900Вт, белая - купить по цене 32890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-342 DW Touch 34л. 900Вт, белая