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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый

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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719184
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
37.6x59.2x29.7 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
20

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый

Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD JBMO.20.5GRIB — незаменимый прибор на любой кухне. Благодаря возможности работы в режиме микроволн с мощностью 1080 Вт и в режиме гриля с мощностью 800 Вт данная модель порадует вас широкими возможностями для приготовления любимых блюд — например, замороженных или свежих овощей, различного мяса и рыбы, выпечки, десертов и некоторых напитков. Внутренний объем модели составляет 20 л, для покрытия стенок используется качественная нержавеющая сталь, которая отличается высокой надежностью, гигиеничностью и устойчивостью к нагреву. Микроволновая печь MAUNFELD JBMO.20.5GRIB предназначена для встраивания в гарнитур, что вкупе с лаконичным дизайном, сочетающим в себе нежный бежевый цвет с декоративными позолоченными элементами, создаст стильный вид вашей кухни, а также поможет сэкономить пространство в помещении. Модель оснащена двумя поворотными переключателями для установки температуры и таймера в пределах 30 минут. Навесная дверца с массивной ручкой обеспечит легкий доступ к внутреннему содержимому камеры.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
37.6x59.2x29.7 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD JBMO.20.5GRIB — незаменимый прибор на любой кухне. Благодаря возможности работы в режиме микроволн с мощностью 1080 Вт и в режиме гриля с мощностью 800 Вт данная модель порадует вас широкими возможностями для приготовления любимых блюд — например, замороженных или свежих овощей, различного мяса и рыбы, выпечки, десертов и некоторых напитков. Внутренний объем модели составляет 20 л, для покрытия стенок используется качественная нержавеющая сталь, которая отличается высокой надежностью, гигиеничностью и устойчивостью к нагреву. Микроволновая печь MAUNFELD JBMO.20.5GRIB предназначена для встраивания в гарнитур, что вкупе с лаконичным дизайном, сочетающим в себе нежный бежевый цвет с декоративными позолоченными элементами, создаст стильный вид вашей кухни, а также поможет сэкономить пространство в помещении. Модель оснащена двумя поворотными переключателями для установки температуры и таймера в пределах 30 минут. Навесная дверца с массивной ручкой обеспечит легкий доступ к внутреннему содержимому камеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5GRIB 20л. 700Вт бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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