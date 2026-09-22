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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость

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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 17
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 18
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 19
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 20
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 21
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 22
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 23
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 24
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 25
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 26
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 27
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 28
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 17
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 18
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 19
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 20
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 21
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 22
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 23
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 24
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 25
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 26
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 27
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 28
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719183
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x37.6x33см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
20

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость

Преимущества микроволновых печей MAUNFELD: Большой объем - 20 литров Внутреннее покрытие камеры - нержавеющая сталь / керамическое покрытие дна Кварцевый гриль (быстрее набирает рабочую мощность, занимает меньше места внутри рабочего пространства). Цельнометаллические, рустикальные ручки управления Управление: механическое Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1080 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 800 Особенности: без поворотного стола, фасад из прочного стекла, гриль, открытие дверцы в любом режиме, подсветка камеры, дверца навесная, механический таймер, звуковой сигнал, цельнометаллические ручки управления. Монтаж: возможность монтажа в навесной шкаф евростандарта глубиной 32 см.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x37.6x33см
Страна производитель
Китай
Описание
Преимущества микроволновых печей MAUNFELD: Большой объем - 20 литров Внутреннее покрытие камеры - нержавеющая сталь / керамическое покрытие дна Кварцевый гриль (быстрее набирает рабочую мощность, занимает меньше места внутри рабочего пространства). Цельнометаллические, рустикальные ручки управления Управление: механическое Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1080 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 800 Особенности: без поворотного стола, фасад из прочного стекла, гриль, открытие дверцы в любом режиме, подсветка камеры, дверца навесная, механический таймер, звуковой сигнал, цельнометаллические ручки управления. Монтаж: возможность монтажа в навесной шкаф евростандарта глубиной 32 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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