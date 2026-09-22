Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERIB 20л. 700Вт слоновая кость
Преимущества микроволновых печей MAUNFELD: Большой объем - 20 литров Внутреннее покрытие камеры - нержавеющая сталь / керамическое покрытие дна Кварцевый гриль (быстрее набирает рабочую мощность, занимает меньше места внутри рабочего пространства). Цельнометаллические, рустикальные ручки управления Управление: механическое Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1080 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 800 Особенности: без поворотного стола, фасад из прочного стекла, гриль, открытие дверцы в любом режиме, подсветка камеры, дверца навесная, механический таймер, звуковой сигнал, цельнометаллические ручки управления. Монтаж: возможность монтажа в навесной шкаф евростандарта глубиной 32 см.
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