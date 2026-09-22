Top.Mail.Ru
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719180
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEX
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
59.5x38.2x31.6см
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
13.6

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный

Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный



Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LEX
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
59.5x38.2x31.6см
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный


Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...