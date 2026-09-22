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Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость

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Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
бежевый
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719179
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Характеристики

Бренд
LEX
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
бежевый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x39x31.3 см
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
14.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость

Встраиваемая микроволновая печь LEX BIMO 20.04 IV гармонично интегрируется в окружающую обстановку, не занимая горизонтальные плоскости. Наличие функции гриля с мощностью 800 Вт понравится тем, кто любит многофункциональность, разнообразие, но предпочитает жарить, запекать без добавления масла. Устройство имеет стандартные размеры встраивания, механическое управление, оснащено таймером, дисплеем, звуковым сигналом. LEX BIMO 20.04 IV укомплектована стеклянной тарелкой и решеткой для гриля. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, окрашенной в цвет слоновой кости.



Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость




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Характеристики
Бренд
LEX
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
бежевый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x39x31.3 см
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Встраиваемая микроволновая печь LEX BIMO 20.04 IV гармонично интегрируется в окружающую обстановку, не занимая горизонтальные плоскости. Наличие функции гриля с мощностью 800 Вт понравится тем, кто любит многофункциональность, разнообразие, но предпочитает жарить, запекать без добавления масла. Устройство имеет стандартные размеры встраивания, механическое управление, оснащено таймером, дисплеем, звуковым сигналом. LEX BIMO 20.04 IV укомплектована стеклянной тарелкой и решеткой для гриля. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, окрашенной в цвет слоновой кости.


Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие
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Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - данный товар вы можете купить по цене 19640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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