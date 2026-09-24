Daniil Trifonov - Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children's Album, Piano Sonata Op.80, Theme & Variations Op.19/6 (0028948674749) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Daniil Trifonov - Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children's Album, Piano Sonata Op.80, Theme & Variations Op.19/6 (0028948674749) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No. 6, Th?me original et variations. Theme, No. 6, Th?me original et variations. Var. 1, No. 6, Th?me original et variations. Var. 2, No. 6, Th?me original et variations. Var. 3, No. 6, Th?me original et variations. Var. 4, No. 6, Th?me original et variations. Var. 5, No. 6, Th?me original et variations. Var. 6, No. 6, Th?me original et variations. Var. 7, No. 6, Th?me original et variations. Var. 8, No. 6, Th?me original et variations. Var. 9, No. 6, Th?me original et variations. Var. 10, No. 6, Th?me original et variations. Var. 11, No. 6, Th?me original et variations. Var. 12, No. 6, Th?me original et variations. Coda, I. Allegro con fuoco, II. Andante, III. Scherzo. Allegro vivo, IV. Allegro vivo, No. 1, Morning Prayer, No. 2, Winter Morning, No. 3, Playing Hobby-Horses, No. 4, Mama, No. 5, March of the Wooden Soldiers, No. 6, The Sick Doll, No. 7, The Doll's Funeral, No. 8, Waltz, No. 9, The New Doll, No. 10, Mazurka, No. 11, Russian Song, No. 12, The Harmonica Player, No. 13, Kamarinskaya, No. 14, Polka, No. 15, Italian Song, No. 16, Old French Song, No. 17, German Song, No. 18, Neapolitan Song, No. 19, Nanny's Story, No. 20, Baba Yaga 'The Witch', No. 21, Sweet Dreams, No. 22, Lark Song, No. 23, The Organ-Grinder Sings, No. 24, In Church, I. Prologue, II. Dance of Pages, III. Vision, IV. Andante, V. The Silver Fairy, VI. The Pussed Tom-Cat and the White Cat, VII. Gavotte, VIII. The Singing Canary, IX. Little Red Riding Hood and Wolf, X. Adagio, XI. Finale
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