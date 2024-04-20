БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка
Настоящий материал (информация), произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем (Би-2), содержащимся в реестре иностранных агентов, либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича (Би-2), содержащегося в реестре иностранных агентов. Впервые на виниле - дебютный альбом Би-2 «…И корабль плывёт»! Такой, каким его изначально задумывали. Точнее, таким его 20 лет назад и представить себе не могли! Дело в том, что именно так должен был называться и выглядеть первый альбом, который привезли из Мельбурна в Москву осенью 1999-го. Но под давлением продюсеров Би-2 сменили и название, и обложку, и даже задуманный порядок песен... К 20-летию выхода альбома Би-2 впервые издают «…И корабль плывёт» на виниле! В составе - два двусторонних LP на чёрном 33-оборотном виниле, по 180 граммов каждый. Внутреннюю сторону конверта украшают раритетные фотографии времён нашей жизни в Австралии и первых выступлений в России. Вошедшие в издание треки были специально отремастерены под винил - и расположены именно в том порядке, который изначально задумали! Также в издание вошли записи и ремиксы, сделанные в 98-99 годах - в разгар работы над альбомом! А завершает пластинку то самое акустическое «Серебро»!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Достоинства:
Комментарий:
В целом брать можно, но есть вышеупомянутые недостатки, о которых следует знать.
Отзывы о товаре БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
В целом брать можно, но есть вышеупомянутые недостатки, о которых следует знать.