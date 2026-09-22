Top.Mail.Ru
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 1
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 2
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 3
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 4
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 5
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 6
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 7
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 8
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 9
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 10
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 11
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 12
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 13
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 14
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 15
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 16
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 17
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 18
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 19
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 20
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 21
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 22
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 23
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 24
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 25
Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество температурных режимов
2
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400 имп/мин
Давление струи, кПа
10-759 кПа
Насадок в комплекте
2
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 1
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 2
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 3
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 4
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 5
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 6
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 7
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 8
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 9
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 10
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 11
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 12
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 13
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 14
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 15
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 16
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 17
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 18
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 19
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 20
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 21
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 22
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 23
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 24
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 25
  • Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719105
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Garlyn
Высота, см
27.1
Питание от батареек или аккумулятора
да
Количество температурных режимов
2
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400 имп/мин
Давление струи, кПа
10-759 кПа
Насадок в комплекте
2
Ширина, см
17.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х15
Вес, кг.
1.3

Описание товара Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max

GARLYN Stream Duo Max объединяет в себе мощный ирригатор и звуковую щётку, обеспечивая полный комплекс ухода за зубами и дёснами в домашних условиях. 10 насадок для разных целей, широкий диапазон давления воды, пять режимов чистки щётки и датчик нажима гарантируют профессиональный результат и комфорт каждый день. 2в1 – стационарный ирригатор и звуковая зубная щётка До 40 000 движений в минуту для профессиональной чистки зубов 10 насадок в комплекте для любых задач ухода за полостью рта До 20 дней автономной работы без подзарядки – можно брать в отпуск

Отзывы о товаре Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Garlyn
Высота, см
27.1
Питание от батареек или аккумулятора
да
Количество температурных режимов
2
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400 имп/мин
Давление струи, кПа
10-759 кПа
Насадок в комплекте
2
Ширина, см
17.2
Страна производитель
Китай
Описание
GARLYN Stream Duo Max объединяет в себе мощный ирригатор и звуковую щётку, обеспечивая полный комплекс ухода за зубами и дёснами в домашних условиях. 10 насадок для разных целей, широкий диапазон давления воды, пять режимов чистки щётки и датчик нажима гарантируют профессиональный результат и комфорт каждый день. 2в1 – стационарный ирригатор и звуковая зубная щётка До 40 000 движений в минуту для профессиональной чистки зубов 10 насадок в комплекте для любых задач ухода за полостью рта До 20 дней автономной работы без подзарядки – можно брать в отпуск
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...