Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G)
**Твердотельный накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E** Твердотельный NVMe-накопитель SSD от компании Gigabyte — это надёжное и эффективное решение для хранения данных. Он обеспечивает высокую скорость чтения и записи, а также имеет большой объём памяти в 500 ГБ. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCI Express 4.0x4. * Поддержка NVMe 1.4. * Скорость чтения: до 3600 МБ/с. * Скорость записи: до 3000 МБ/с. * Наработка на отказ (MTBF): 1,5 млн часов. * Тип памяти: 3D NAND TLC. * Ресурс TBW: 300 ТБ. Этот накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, где требуется высокая производительность и надёжность. Благодаря поддержке NVMe 1.4 и интерфейсу PCI Express 4.0x4, он обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также быструю передачу данных. Надёжность накопителя подтверждается его MTBF в 1,5 миллиона часов и использованием 3D NAND памяти. Это гарантирует долгий срок службы и стабильную работу устройства.
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