Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851

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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719090
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MPG Z890 CARBON WIFI выполнена в карбоново-черном цвете со стильным орнаментом и подсветкой Mystic Light RGB, чтобы продемонстрировать уникальный образ. Но не только внешний вид придает ей особенность: 5G LAN, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, дополнительное питание PCIe и передовые EZ DIY решения делают её одной из лучших в линейке Z890 ATX для процессоров Intel Core Ultra.
Максимальная производительность с флагманской конструкцией VRM, построенной на схеме питания Direct 20+1+1+1. Сочетая двойные разъемы питания и силовые модули мощностью 110А, MPG Z890 CARBON WIFI готова к работе с мощными процессорами.
Оптимизированная конструкция печатной платы поддерживает стабильную передачу сигналов высокоскоростных интерфейсов.
Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5. В сочетании с передовым производственным процессом пайки SMT(Surface Mount Technology) и технологией MSI Memory Boost, материнская плата MPG Z890 CARBON WIFI готова предоставить топовый уровень производительности оперативной памяти.
Премиальное сетевое решение от MSI обеспечивает невероятную скорость передачи данных для требовательных пользователей.
Материнские платы серии MSI MPG поддерживают новейшие стандарты подключения накопителей для хранения данных. Скоростные интерфейсы позволяют полностью реализовать весь потенциал современных устройств.
Пропускная способность шины PCIe 5.0 x16 составляет 128 ГБ/с – вдвое больше, чем у интерфейса предыдущего стандарта PCIe 4.0 x16.
MPG Z890 CARBON WIFI выполнена в карбоново-черном цвете со стильным орнаментом и подсветкой Mystic Light RGB, чтобы продемонстрировать уникальный образ. Но не только внешний вид придает ей особенность: 5G LAN, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, дополнительное питание PCIe и передовые EZ DIY решения делают её одной из лучших в линейке Z890 ATX для процессоров Intel Core Ultra.
Максимальная производительность с флагманской конструкцией VRM, построенной на схеме питания Direct 20+1+1+1. Сочетая двойные разъемы питания и силовые модули мощностью 110А, MPG Z890 CARBON WIFI готова к работе с мощными процессорами.
Оптимизированная конструкция печатной платы поддерживает стабильную передачу сигналов высокоскоростных интерфейсов.
Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5. В сочетании с передовым производственным процессом пайки SMT(Surface Mount Technology) и технологией MSI Memory Boost, материнская плата MPG Z890 CARBON WIFI готова предоставить топовый уровень производительности оперативной памяти.
Премиальное сетевое решение от MSI обеспечивает невероятную скорость передачи данных для требовательных пользователей.
Материнские платы серии MSI MPG поддерживают новейшие стандарты подключения накопителей для хранения данных. Скоростные интерфейсы позволяют полностью реализовать весь потенциал современных устройств.
Пропускная способность шины PCIe 5.0 x16 составляет 128 ГБ/с – вдвое больше, чем у интерфейса предыдущего стандарта PCIe 4.0 x16.
Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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