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Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851

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Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 1
Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 2
Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 3
Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 4
Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 5
Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 6
Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 7
Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 1
  • Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 2
  • Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 3
  • Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 4
  • Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 5
  • Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 6
  • Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 7
  • Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719090
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.384
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
2.43

Описание товара Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851

MPG Z890 CARBON WIFI выполнена в карбоново-черном цвете со стильным орнаментом и подсветкой Mystic Light RGB, чтобы продемонстрировать уникальный образ. Но не только внешний вид придает ей особенность: 5G LAN, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, дополнительное питание PCIe и передовые EZ DIY решения делают её одной из лучших в линейке Z890 ATX для процессоров Intel Core Ultra. Максимальная производительность с флагманской конструкцией VRM, построенной на схеме питания Direct 20+1+1+1. Сочетая двойные разъемы питания и силовые модули мощностью 110А, MPG Z890 CARBON WIFI готова к работе с мощными процессорами. Оптимизированная конструкция печатной платы поддерживает стабильную передачу сигналов высокоскоростных интерфейсов. Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5. В сочетании с передовым производственным процессом пайки SMT(Surface Mount Technology) и технологией MSI Memory Boost, материнская плата MPG Z890 CARBON WIFI готова предоставить топовый уровень производительности оперативной памяти. Премиальное сетевое решение от MSI обеспечивает невероятную скорость передачи данных для требовательных пользователей. Материнские платы серии MSI MPG поддерживают новейшие стандарты подключения накопителей для хранения данных. Скоростные интерфейсы позволяют полностью реализовать весь потенциал современных устройств. Пропускная способность шины PCIe 5.0 x16 составляет 128 ГБ/с – вдвое больше, чем у интерфейса предыдущего стандарта PCIe 4.0 x16.



Теги товара: atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Z890 LGA1851




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.384
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
MPG Z890 CARBON WIFI выполнена в карбоново-черном цвете со стильным орнаментом и подсветкой Mystic Light RGB, чтобы продемонстрировать уникальный образ. Но не только внешний вид придает ей особенность: 5G LAN, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, дополнительное питание PCIe и передовые EZ DIY решения делают её одной из лучших в линейке Z890 ATX для процессоров Intel Core Ultra. Максимальная производительность с флагманской конструкцией VRM, построенной на схеме питания Direct 20+1+1+1. Сочетая двойные разъемы питания и силовые модули мощностью 110А, MPG Z890 CARBON WIFI готова к работе с мощными процессорами. Оптимизированная конструкция печатной платы поддерживает стабильную передачу сигналов высокоскоростных интерфейсов. Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5. В сочетании с передовым производственным процессом пайки SMT(Surface Mount Technology) и технологией MSI Memory Boost, материнская плата MPG Z890 CARBON WIFI готова предоставить топовый уровень производительности оперативной памяти. Премиальное сетевое решение от MSI обеспечивает невероятную скорость передачи данных для требовательных пользователей. Материнские платы серии MSI MPG поддерживают новейшие стандарты подключения накопителей для хранения данных. Скоростные интерфейсы позволяют полностью реализовать весь потенциал современных устройств. Пропускная способность шины PCIe 5.0 x16 составляет 128 ГБ/с – вдвое больше, чем у интерфейса предыдущего стандарта PCIe 4.0 x16.


Теги товара: atx, ddr5
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Отзывы


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