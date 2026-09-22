Описание товара Видеокарта Palit RTX5070 WHITE OC 12GB GDDR7 (NE75070U19K9-GB2050W)

Видеокарта Palit GeForce RTX 5070 White OC 12GB GDDR7 (NE75070U19K9-GB2050W) - производительная модель серии White для светлых сборок, рассчитанная на требовательный 1440p и аккуратный вход в 4K при адекватной инфраструктуре питания и охлаждения. Это тот случай, когда внешний вид важен, но базовая ценность всё равно в "железе": современной памяти GDDR7 и актуальных интерфейсах под быстрые мониторы.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 чаще берут геймеры, которые хотят высокий FPS в 1440p и не хотят постоянно упираться в настройки графики в новых играх. Также карта уместна для создателей контента и тех, кто работает с видео и графикой дома или в небольшой студии, где важны ускорение эффектов и стабильная работа под нагрузкой.

Архитектура и память

По спецификациям Palit у этой версии 12 ГБ GDDR7 и 192-битная шина, а скорость памяти указана 28 Gbps, что даёт пропускную способность 672 GB/s и хороший запас под современные игровые ассеты. Частоты заявлены как 2325 МГц (Graphics Clock) и до 2527 МГц (Boost), то есть это заводской OC-вариант с предсказуемым поведением "из коробки".

Подключения и охлаждение

Видеовыходы - HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b, а также заявлена работа с режимами 4K до 480 Гц или 8K до 120 Гц с DSC, что полезно для современных дисплеев и высокогерцовых панелей. Габариты указываются как 291.9?116.6?41.3 мм при 2-слотовом исполнении, поэтому важно заранее проверить место в корпусе и прокладку кабеля питания.

Важные нюансы перед покупкой

Энергопотребление указано 250 Вт, рекомендованная мощность системы - 650 Вт, а питание - через 16-pin, поэтому имеет смысл заранее убедиться в качестве БП и корректном подключении кабеля без перегибов у коннектора. Для 4K-сценариев важно помнить, что нагрузка растёт резко, и иногда разумнее опереться на апскейлинг и оптимизацию настроек, чем пытаться держать "ультра" везде - так проще сохранить стабильность и температуру в норме.