Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая
Комплектация
эпилятор, документация, упаковка
Эпиляционная головка
роторная
Количество пинцетов
28
Число скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719056
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая
Комплектация
эпилятор, документация, упаковка
Эпиляционная головка
роторная
Количество пинцетов
28
Число скоростей
2
Питание
от батареек
Габариты (ШxВxГ)
104x55x190 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х5
Вес, г.
200
Описание товара Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000
Специально разработан для женщин, чтобы бережно удалять самые тонкие волоски на верхней губе, подбородке, щеках и линии челюсти. Этот косметический аксессуар настолько близко прилегает к коже, что удаляет от персиковых до крепких волосков. Как и при других методах удаления волос, волосы не отрастают более толстыми, плотными или темными.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая
Комплектация
эпилятор, документация, упаковка
Эпиляционная головка
роторная
Количество пинцетов
28
Число скоростей
2
Питание
от батареек
Габариты (ШxВxГ)
104x55x190 мм
Страна производитель
Китай
Специально разработан для женщин, чтобы бережно удалять самые тонкие волоски на верхней губе, подбородке, щеках и линии челюсти. Этот косметический аксессуар настолько близко прилегает к коже, что удаляет от персиковых до крепких волосков. Как и при других методах удаления волос, волосы не отрастают более толстыми, плотными или темными.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, недорогие, для зоны бикини, для ног, с подсветкой
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, недорогие, для зоны бикини, для ног, с подсветкой
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