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Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 купить с доставкой в Москве
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Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000

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Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 - фото 1
Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 - фото 2
Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 - фото 3
Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 - фото 4
Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 - фото 5
Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 - фото 6
Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая
Комплектация
эпилятор, документация, упаковка
Эпиляционная головка
роторная
Количество пинцетов
28
Число скоростей
2
  • Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 - фото 1
  • Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 - фото 2
  • Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 - фото 3
  • Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 - фото 4
  • Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 - фото 5
  • Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 - фото 6
  • Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719056
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая
Комплектация
эпилятор, документация, упаковка
Эпиляционная головка
роторная
Количество пинцетов
28
Число скоростей
2
Питание
от батареек
Габариты (ШxВxГ)
104x55x190 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000

Специально разработан для женщин, чтобы бережно удалять самые тонкие волоски на верхней губе, подбородке, щеках и линии челюсти. Этот косметический аксессуар настолько близко прилегает к коже, что удаляет от персиковых до крепких волосков. Как и при других методах удаления волос, волосы не отрастают более толстыми, плотными или темными.

Отзывы о товаре Эпилятор для лица Philips BRR454/00 Series 5000




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая
Комплектация
эпилятор, документация, упаковка
Эпиляционная головка
роторная
Количество пинцетов
28
Число скоростей
2
Питание
от батареек
Габариты (ШxВxГ)
104x55x190 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Специально разработан для женщин, чтобы бережно удалять самые тонкие волоски на верхней губе, подбородке, щеках и линии челюсти. Этот косметический аксессуар настолько близко прилегает к коже, что удаляет от персиковых до крепких волосков. Как и при других методах удаления волос, волосы не отрастают более толстыми, плотными или темными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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