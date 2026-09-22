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Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
304
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719048
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х47х42
Вес, кг.
20.09

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD)

**Видеокарта Gigabyte RTX 5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность. **Основные характеристики:** * Модель графического процессора: RTX 5080. * Производитель графического процессора: NVIDIA. * Тип охлаждения: активное (3 вентилятора). * Объём видеопамяти: 16 ГБ. * Тип видеопамяти: GDDR7. * Разрядность шины видеопамяти: 256 бит. * Максимальное разрешение: 7680 x 4320. * Разъёмы дополнительного питания: 16(12+4)pin. * Количество DisplayPort: 3. * Количество HDMI: 1. * Максимальное количество подключаемых мониторов: 4. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** видеокарта обеспечивает отличное качество графики и подходит для игр с высокими требованиями к ресурсам. * **Три вентилятора:** эффективное охлаждение предотвращает перегрев даже при интенсивных нагрузках. * **Поддержка нескольких мониторов:** возможность подключения до четырёх мониторов расширяет возможности использования видеокарты. * **Современные разъёмы:** совместимость с различными типами мониторов и устройствами. Видеокарта Gigabyte RTX 5080 WINDFORCE SFF — это надёжный выбор для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество графики.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Gigabyte RTX 5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность. **Основные характеристики:** * Модель графического процессора: RTX 5080. * Производитель графического процессора: NVIDIA. * Тип охлаждения: активное (3 вентилятора). * Объём видеопамяти: 16 ГБ. * Тип видеопамяти: GDDR7. * Разрядность шины видеопамяти: 256 бит. * Максимальное разрешение: 7680 x 4320. * Разъёмы дополнительного питания: 16(12+4)pin. * Количество DisplayPort: 3. * Количество HDMI: 1. * Максимальное количество подключаемых мониторов: 4. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** видеокарта обеспечивает отличное качество графики и подходит для игр с высокими требованиями к ресурсам. * **Три вентилятора:** эффективное охлаждение предотвращает перегрев даже при интенсивных нагрузках. * **Поддержка нескольких мониторов:** возможность подключения до четырёх мониторов расширяет возможности использования видеокарты. * **Современные разъёмы:** совместимость с различными типами мониторов и устройствами. Видеокарта Gigabyte RTX 5080 WINDFORCE SFF — это надёжный выбор для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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