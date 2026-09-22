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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719048
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Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD)
**Видеокарта Gigabyte RTX 5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность.
**Основные характеристики:**
* Модель графического процессора: RTX 5080.
* Производитель графического процессора: NVIDIA.
* Тип охлаждения: активное (3 вентилятора).
* Объём видеопамяти: 16 ГБ.
* Тип видеопамяти: GDDR7.
* Разрядность шины видеопамяти: 256 бит.
* Максимальное разрешение: 7680 x 4320.
* Разъёмы дополнительного питания: 16(12+4)pin.
* Количество DisplayPort: 3.
* Количество HDMI: 1.
* Максимальное количество подключаемых мониторов: 4.
**Преимущества:**
* **Высокая производительность:** видеокарта обеспечивает отличное качество графики и подходит для игр с высокими требованиями к ресурсам.
* **Три вентилятора:** эффективное охлаждение предотвращает перегрев даже при интенсивных нагрузках.
* **Поддержка нескольких мониторов:** возможность подключения до четырёх мониторов расширяет возможности использования видеокарты.
* **Современные разъёмы:** совместимость с различными типами мониторов и устройствами.
Видеокарта Gigabyte RTX 5080 WINDFORCE SFF — это надёжный выбор для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество графики.
**Видеокарта Gigabyte RTX 5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность.
**Основные характеристики:**
* Модель графического процессора: RTX 5080.
* Производитель графического процессора: NVIDIA.
* Тип охлаждения: активное (3 вентилятора).
* Объём видеопамяти: 16 ГБ.
* Тип видеопамяти: GDDR7.
* Разрядность шины видеопамяти: 256 бит.
* Максимальное разрешение: 7680 x 4320.
* Разъёмы дополнительного питания: 16(12+4)pin.
* Количество DisplayPort: 3.
* Количество HDMI: 1.
* Максимальное количество подключаемых мониторов: 4.
**Преимущества:**
* **Высокая производительность:** видеокарта обеспечивает отличное качество графики и подходит для игр с высокими требованиями к ресурсам.
* **Три вентилятора:** эффективное охлаждение предотвращает перегрев даже при интенсивных нагрузках.
* **Поддержка нескольких мониторов:** возможность подключения до четырёх мониторов расширяет возможности использования видеокарты.
* **Современные разъёмы:** совместимость с различными типами мониторов и устройствами.
Видеокарта Gigabyte RTX 5080 WINDFORCE SFF — это надёжный выбор для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество графики.
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE SFF 16GB GDDR7 (GV-N5080WF3-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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