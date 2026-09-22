Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD)
**Видеокарта Gigabyte RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность. **Основные характеристики:** * 16 ГБ видеопамяти типа GDDR7 обеспечивают быструю и эффективную работу. * Разрядность шины видеопамяти — 128 бит. * Максимальное разрешение — 7680x4320, что позволяет наслаждаться детализированным изображением. * Поддержка подключения до четырёх мониторов через 3 разъёма DisplayPort и 1 разъём HDMI. * Активное охлаждение с тремя вентиляторами для эффективного отвода тепла. * Заводской разгон (Overclocking) для повышения производительности. **Преимущества:** * Игровая видеокарта с высокой производительностью, идеально подходит для современных игр и требовательных приложений. * Длина видеокарты (PCB) — 281 мм, что делает её совместимой с большинством корпусов. * Внутреннее расположение и два занимаемых слота обеспечивают удобство установки. * Разъёмы дополнительного питания 8pin гарантируют стабильное энергоснабжение. Видеокарта Gigabyte RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC — отличный выбор для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество изображения.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
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