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Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 11
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 12
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 13
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 14
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 15
Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
199
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 12
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 13
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 14
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 15
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719044
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
199
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х43х32
Вес, кг.
15.5

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD)

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 представляет собой идеальную платформу для игр и творчества, предлагая наилучшие возможности для профессионалов и геймеров. Оснащенная новейшим графическим процессором NVIDIA и поддерживающая интерфейс PCI-E 5.0, эта видеокарта обеспечивает невероятную производительность и совместимость с новейшими технологиями. С объемом видеопамяти в 8 Гб типа GDDR7 и частотой видеопамяти 28000 МГц, Gigabyte GeForce RTX 5060 гарантирует высокую скорость обработки данных и поддержку современных игр и приложений. Максимальное разрешение в 7680x4320 и поддержка до четырех мониторов позволяют создать впечатляющую визуальную среду. Система охлаждения Windforce обеспечивает исключительную эффективность охлаждения благодаря сочетанию передовых технологий. Она оснащена теплопроводящим гелем серверного класса, инновационными вентиляторами Hawk с попеременным вращением, композитными медными тепловыми трубками, медной пластиной, 3D-активными вентиляторами и охлаждением экрана, что позволяет поддерживать оптимальные температурные условия даже при максимальных нагрузках. Gigabyte позаботились о прочности конструкции, реализовав усиленную заднюю панель, надёжно закреплённую на кронштейне ввода-вывода. Это не только улучшает защиту, но и придаёт видеокарте современный и стильный вид. Разразмеренность шины памяти в 128 bit и частота графического процессора 2497 МГц обеспечивают стабильную и быструю работу. С разъемами HDMI и DisplayPort, видеокарта позволяет без труда подключить разнообразные устройства, расширяя ваши возможности. Для тех, кто стремится к высотам в играх и творческих проектах, Gigabyte GeForce RTX 5060 становится безупречным выбором, совмещая в себе инновации и надежность.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
199
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 представляет собой идеальную платформу для игр и творчества, предлагая наилучшие возможности для профессионалов и геймеров. Оснащенная новейшим графическим процессором NVIDIA и поддерживающая интерфейс PCI-E 5.0, эта видеокарта обеспечивает невероятную производительность и совместимость с новейшими технологиями. С объемом видеопамяти в 8 Гб типа GDDR7 и частотой видеопамяти 28000 МГц, Gigabyte GeForce RTX 5060 гарантирует высокую скорость обработки данных и поддержку современных игр и приложений. Максимальное разрешение в 7680x4320 и поддержка до четырех мониторов позволяют создать впечатляющую визуальную среду. Система охлаждения Windforce обеспечивает исключительную эффективность охлаждения благодаря сочетанию передовых технологий. Она оснащена теплопроводящим гелем серверного класса, инновационными вентиляторами Hawk с попеременным вращением, композитными медными тепловыми трубками, медной пластиной, 3D-активными вентиляторами и охлаждением экрана, что позволяет поддерживать оптимальные температурные условия даже при максимальных нагрузках. Gigabyte позаботились о прочности конструкции, реализовав усиленную заднюю панель, надёжно закреплённую на кронштейне ввода-вывода. Это не только улучшает защиту, но и придаёт видеокарте современный и стильный вид. Разразмеренность шины памяти в 128 bit и частота графического процессора 2497 МГц обеспечивают стабильную и быструю работу. С разъемами HDMI и DisplayPort, видеокарта позволяет без труда подключить разнообразные устройства, расширяя ваши возможности. Для тех, кто стремится к высотам в играх и творческих проектах, Gigabyte GeForce RTX 5060 становится безупречным выбором, совмещая в себе инновации и надежность.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5060 WINDFORCE 8GB GDDR7 (GV-N5060WF2-8GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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