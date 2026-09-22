Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL)
**Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * Производитель графического процессора: NVIDIA. * Модель графического процессора: RTX 5060. * Объём видеопамяти: 8 ГБ. * Тип видеопамяти: GDDR7. * Разрядность шины видеопамяти: 128 бит. * Разъёмы дополнительного питания: 8pin. **Преимущества:** * **Три вентилятора** обеспечивают эффективное охлаждение, что позволяет видеокарте работать на высокой производительности без перегрева. * **Низкий профиль** (длина видеокарты — 182 мм) делает её идеальным выбором для компактных систем. * **Активное охлаждение** гарантирует стабильную работу даже в самых требовательных играх. * **Внутренняя установка** обеспечивает удобство монтажа и совместимость с большинством корпусов. **Дополнительные особенности:** * Назначение видеокарты: игровая. * Количество занимаемых слотов: 2. * Наличие подсветки: нет. * Цвет: белый. Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 — это отличный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество графики, отличную производительность и надёжность в одной упаковке.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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