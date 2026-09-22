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Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719041
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
182
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х5
Вес, г.
592

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL)

**Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * Производитель графического процессора: NVIDIA. * Модель графического процессора: RTX 5060. * Объём видеопамяти: 8 ГБ. * Тип видеопамяти: GDDR7. * Разрядность шины видеопамяти: 128 бит. * Разъёмы дополнительного питания: 8pin. **Преимущества:** * **Три вентилятора** обеспечивают эффективное охлаждение, что позволяет видеокарте работать на высокой производительности без перегрева. * **Низкий профиль** (длина видеокарты — 182 мм) делает её идеальным выбором для компактных систем. * **Активное охлаждение** гарантирует стабильную работу даже в самых требовательных играх. * **Внутренняя установка** обеспечивает удобство монтажа и совместимость с большинством корпусов. **Дополнительные особенности:** * Назначение видеокарты: игровая. * Количество занимаемых слотов: 2. * Наличие подсветки: нет. * Цвет: белый. Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 — это отличный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество графики, отличную производительность и надёжность в одной упаковке.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 (GV-N5060D7-8GL)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
182
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * Производитель графического процессора: NVIDIA. * Модель графического процессора: RTX 5060. * Объём видеопамяти: 8 ГБ. * Тип видеопамяти: GDDR7. * Разрядность шины видеопамяти: 128 бит. * Разъёмы дополнительного питания: 8pin. **Преимущества:** * **Три вентилятора** обеспечивают эффективное охлаждение, что позволяет видеокарте работать на высокой производительности без перегрева. * **Низкий профиль** (длина видеокарты — 182 мм) делает её идеальным выбором для компактных систем. * **Активное охлаждение** гарантирует стабильную работу даже в самых требовательных играх. * **Внутренняя установка** обеспечивает удобство монтажа и совместимость с большинством корпусов. **Дополнительные особенности:** * Назначение видеокарты: игровая. * Количество занимаемых слотов: 2. * Наличие подсветки: нет. * Цвет: белый. Видеокарта Gigabyte RTX5060 D7 Low Profile 8GB GDDR7 — это отличный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество графики, отличную производительность и надёжность в одной упаковке.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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