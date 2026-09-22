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Видеокарта Colorful GT710-2GD3-V 2GB GDDR3 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Colorful GT710-2GD3-V 2GB GDDR3

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Видеокарта Colorful GT710-2GD3-V 2GB GDDR3 - фото 1
Видеокарта Colorful GT710-2GD3-V 2GB GDDR3 - фото 2
Видеокарта Colorful GT710-2GD3-V 2GB GDDR3 - фото 3
Видеокарта Colorful GT710-2GD3-V 2GB GDDR3 - фото 4
Видеокарта Colorful GT710-2GD3-V 2GB GDDR3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
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  • Видеокарта Colorful GT710-2GD3-V 2GB GDDR3 - фото 4
  • Видеокарта Colorful GT710-2GD3-V 2GB GDDR3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719040
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Характеристики

Бренд
Colorful
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI, VGA
Длина видеокарты (PCB), мм
146
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х44х32
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Colorful GT710-2GD3-V 2GB GDDR3

Видеокарта Colorful GT710-2GD3-V 2GB GDDR3

Отзывы о товаре Видеокарта Colorful GT710-2GD3-V 2GB GDDR3




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Характеристики
Бренд
Colorful
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI, VGA
Длина видеокарты (PCB), мм
146
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Colorful GT710-2GD3-V 2GB GDDR3
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Colorful GT710-2GD3-V 2GB GDDR3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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