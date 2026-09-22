Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02)
Видеокарта Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT White OC 16GB GDDR6 - мощный графический адаптер для игровых сборок и домашних рабочих станций, где нужен уверенный запас под 1440p/4K, стриминг и тяжёлые проекты.
Для кого и под какие задачи
Эта модель уместна для геймеров, которые играют на высоких настройках в 1440p и периодически переходят в 4K, а также для пользователей, совмещающих игру с записью/трансляцией и параллельной работой в браузере или редакторах. Для фриланса и небольшой студии карта даёт запас по памяти и вычислениям для монтажа и графики, но в бизнес-задачах надёжность всё равно упирается в дисциплину хранения и резервного копирования, а не только в "железо".
Производительность и память
У Acer Predator BiFrost RX 9070 XT White OC заявлены 16 ГБ GDDR6 и 256-битная шина, что помогает держать текстуры и ассеты без ранних упоров в VRAM в современных играх и рабочих сценах. Также указывается Boost до 3100 МГц, поэтому это именно "разогнанная с завода" версия, рассчитанная на высокий класс нагрузки.
Подключения, питание и охлаждение
По интерфейсам предусмотрены три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1a, что удобно для связок из нескольких мониторов и современных ТВ. Питание реализовано через три 8-pin, а типичное энергопотребление указывается на уровне около 340 Вт, поэтому блок питания лучше подбирать с запасом (в спецификациях встречается рекомендация от 750 Вт). За охлаждение отвечают три вентилятора, а длина карты указывается около 297 мм, поэтому важно заранее проверить совместимость с корпусом и размещением фронтальных вентиляторов/радиатора СЖО.
Важные нюансы перед покупкой
Это видеокарта "не про экономию": при 340 Вт тепловыделения качество airflow и нормальный БП важнее, чем попытки вручную "дожать" частоты, иначе шум и температуры будут выше ожидаемого. Если покупка планируется под 4K и высокий герц, стоит оценить всю цепочку - от мощности процессора до качества кабеля HDMI/DP, потому что ограничения часто проявляются не в самой видеокарте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, AMD Radeon
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 77 940 руб.19485 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
-
В наличииЦена 88 060 руб.22015 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX5070 PRIME OC 12Gb GDDR7 192bit (90YV0M10-M0N...
-
В наличииЦена 89 020 руб.22255 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-...
-
В наличииЦена 90 790 руб.22698 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M...
-
В наличииЦена 91 680 руб.22920 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE
-
В наличииЦена 126 460 руб.31615 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA
-
В наличииЦена 141 360 руб.35340 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC MS...
-
В наличииЦена 165 190 руб.41298 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-G...
-
В наличииЦена 183 460 руб.45865 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE
-
В наличииЦена 867 450 руб.216863 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NV...
Видеокарта Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT White OC 16GB GDDR6 - мощный графический адаптер для игровых сборок и домашних рабочих станций, где нужен уверенный запас под 1440p/4K, стриминг и тяжёлые проекты.
Для кого и под какие задачи
Эта модель уместна для геймеров, которые играют на высоких настройках в 1440p и периодически переходят в 4K, а также для пользователей, совмещающих игру с записью/трансляцией и параллельной работой в браузере или редакторах. Для фриланса и небольшой студии карта даёт запас по памяти и вычислениям для монтажа и графики, но в бизнес-задачах надёжность всё равно упирается в дисциплину хранения и резервного копирования, а не только в "железо".
Производительность и память
У Acer Predator BiFrost RX 9070 XT White OC заявлены 16 ГБ GDDR6 и 256-битная шина, что помогает держать текстуры и ассеты без ранних упоров в VRAM в современных играх и рабочих сценах. Также указывается Boost до 3100 МГц, поэтому это именно "разогнанная с завода" версия, рассчитанная на высокий класс нагрузки.
Подключения, питание и охлаждение
По интерфейсам предусмотрены три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1a, что удобно для связок из нескольких мониторов и современных ТВ. Питание реализовано через три 8-pin, а типичное энергопотребление указывается на уровне около 340 Вт, поэтому блок питания лучше подбирать с запасом (в спецификациях встречается рекомендация от 750 Вт). За охлаждение отвечают три вентилятора, а длина карты указывается около 297 мм, поэтому важно заранее проверить совместимость с корпусом и размещением фронтальных вентиляторов/радиатора СЖО.
Важные нюансы перед покупкой
Это видеокарта "не про экономию": при 340 Вт тепловыделения качество airflow и нормальный БП важнее, чем попытки вручную "дожать" частоты, иначе шум и температуры будут выше ожидаемого. Если покупка планируется под 4K и высокий герц, стоит оценить всю цепочку - от мощности процессора до качества кабеля HDMI/DP, потому что ограничения часто проявляются не в самой видеокарте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, AMD Radeon
Отзывы о товаре Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02)