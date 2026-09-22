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Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02)

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Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02) - фото 1
Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02) - фото 2
Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02) - фото 3
Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02) - фото 4
Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2570
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02) - фото 1
  • Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02) - фото 2
  • Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02) - фото 3
  • Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02) - фото 4
  • Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719036
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2570
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
297
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х26
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02)

Видеокарта Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT White OC 16GB GDDR6 - мощный графический адаптер для игровых сборок и домашних рабочих станций, где нужен уверенный запас под 1440p/4K, стриминг и тяжёлые проекты.

Для кого и под какие задачи

Эта модель уместна для геймеров, которые играют на высоких настройках в 1440p и периодически переходят в 4K, а также для пользователей, совмещающих игру с записью/трансляцией и параллельной работой в браузере или редакторах. Для фриланса и небольшой студии карта даёт запас по памяти и вычислениям для монтажа и графики, но в бизнес-задачах надёжность всё равно упирается в дисциплину хранения и резервного копирования, а не только в "железо".

Производительность и память

У Acer Predator BiFrost RX 9070 XT White OC заявлены 16 ГБ GDDR6 и 256-битная шина, что помогает держать текстуры и ассеты без ранних упоров в VRAM в современных играх и рабочих сценах. Также указывается Boost до 3100 МГц, поэтому это именно "разогнанная с завода" версия, рассчитанная на высокий класс нагрузки.

Подключения, питание и охлаждение

По интерфейсам предусмотрены три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1a, что удобно для связок из нескольких мониторов и современных ТВ. Питание реализовано через три 8-pin, а типичное энергопотребление указывается на уровне около 340 Вт, поэтому блок питания лучше подбирать с запасом (в спецификациях встречается рекомендация от 750 Вт). За охлаждение отвечают три вентилятора, а длина карты указывается около 297 мм, поэтому важно заранее проверить совместимость с корпусом и размещением фронтальных вентиляторов/радиатора СЖО.

Важные нюансы перед покупкой

Это видеокарта "не про экономию": при 340 Вт тепловыделения качество airflow и нормальный БП важнее, чем попытки вручную "дожать" частоты, иначе шум и температуры будут выше ожидаемого. Если покупка планируется под 4K и высокий герц, стоит оценить всю цепочку - от мощности процессора до качества кабеля HDMI/DP, потому что ограничения часто проявляются не в самой видеокарте.

Отзывы о товаре Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST WHITE OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P02)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2570
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
297
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT White OC 16GB GDDR6 - мощный графический адаптер для игровых сборок и домашних рабочих станций, где нужен уверенный запас под 1440p/4K, стриминг и тяжёлые проекты.

Для кого и под какие задачи

Эта модель уместна для геймеров, которые играют на высоких настройках в 1440p и периодически переходят в 4K, а также для пользователей, совмещающих игру с записью/трансляцией и параллельной работой в браузере или редакторах. Для фриланса и небольшой студии карта даёт запас по памяти и вычислениям для монтажа и графики, но в бизнес-задачах надёжность всё равно упирается в дисциплину хранения и резервного копирования, а не только в "железо".

Производительность и память

У Acer Predator BiFrost RX 9070 XT White OC заявлены 16 ГБ GDDR6 и 256-битная шина, что помогает держать текстуры и ассеты без ранних упоров в VRAM в современных играх и рабочих сценах. Также указывается Boost до 3100 МГц, поэтому это именно "разогнанная с завода" версия, рассчитанная на высокий класс нагрузки.

Подключения, питание и охлаждение

По интерфейсам предусмотрены три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1a, что удобно для связок из нескольких мониторов и современных ТВ. Питание реализовано через три 8-pin, а типичное энергопотребление указывается на уровне около 340 Вт, поэтому блок питания лучше подбирать с запасом (в спецификациях встречается рекомендация от 750 Вт). За охлаждение отвечают три вентилятора, а длина карты указывается около 297 мм, поэтому важно заранее проверить совместимость с корпусом и размещением фронтальных вентиляторов/радиатора СЖО.

Важные нюансы перед покупкой

Это видеокарта "не про экономию": при 340 Вт тепловыделения качество airflow и нормальный БП важнее, чем попытки вручную "дожать" частоты, иначе шум и температуры будут выше ожидаемого. Если покупка планируется под 4K и высокий герц, стоит оценить всю цепочку - от мощности процессора до качества кабеля HDMI/DP, потому что ограничения часто проявляются не в самой видеокарте.

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