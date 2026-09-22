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Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01)

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Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 1
Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 2
Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 3
Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 4
Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 5
Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 6
Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 7
Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 8
Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 9
Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 10
Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
295
  • Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 1
  • Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 2
  • Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 3
  • Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 4
  • Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 5
  • Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 6
  • Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 7
  • Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 8
  • Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 9
  • Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 10
  • Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719034
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2400
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
295
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х23
Вес, кг.
8.44

Описание товара Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01)

Acer Radeon RX 9070 XT Nitro OC 16GB GDDR6 - производительная игровая видеокарта серии Nitro для энтузиастов, которым нужен запас по VRAM под 1440p/4K, стриминг и параллельные рабочие задачи.

Для кого и под какие задачи

Эта модель рассчитана на тех, кто играет на высоких настройках в 1440p и присматривается к 4K, а также использует ПК как универсальную станцию для монтажа, обработки фото и работы с графикой. В небольшом офисе или студии она уместна как "одна мощная машина" для тяжёлых проектов, но в бизнес-контексте надёжность чаще упирается не в видеокарту, а в хранение данных и резервное копирование. При выборе под VR важно заранее проверить совместимость конкретной гарнитуры и требуемые порты/режимы.

Производительность и память

На борту заявлены 16 ГБ GDDR6, и это заметный плюс для современных игр с высоким качеством текстур и для рабочих сцен, где легко "съедается" память. В спецификациях Acer также упоминается тактовая частота до 2970 МГц и Total Board Power 304W, поэтому карта относится к сегменту, где уже важны качественный БП и нормальная вентиляция корпуса. Такой класс графики имеет смысл раскрывать монитором хотя бы 1440p с высокой герцовкой или 4K-панелью, иначе часть потенциала останется невостребованной.

Подключения, питание и охлаждение

Для этой версии Acer указывает 1? HDMI 2.1 и 3? DisplayPort 2.1, что удобно для нескольких мониторов и современных ТВ. Также заявлен интерфейс PCIe 5.0, но в реальности переход на него даёт больше "запаса на будущее", чем мгновенный прирост FPS в каждой игре. В Nitro-серии упор делается на стабильное охлаждение, но итоговый шум всё равно зависит от корпуса, температуры в комнате и того, как настроены вентиляторы.

Важные нюансы перед покупкой

С таким уровнем энергопотребления нельзя экономить на блоке питания и кабелях: нестабильное питание часто маскируется под "плохие драйверы" и вылеты в играх. Если апгрейд делается под 4K, стоит помнить, что нагрузка резко растёт и иногда выгоднее оптимизировать настройки и апскейлинг, чем упираться в ультра-пресеты. И в рабочих проектах важно не переоценивать "железо": стабильный workflow строится на бэкапах и дисциплине хранения, а не на одной мощной видеокарте.



Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Acer RX9070XT NITRO OC 16GB GDDR6 (DP.Z4DWW.P01)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2400
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
295
Страна производитель
Китай
Описание

Acer Radeon RX 9070 XT Nitro OC 16GB GDDR6 - производительная игровая видеокарта серии Nitro для энтузиастов, которым нужен запас по VRAM под 1440p/4K, стриминг и параллельные рабочие задачи.

Для кого и под какие задачи

Эта модель рассчитана на тех, кто играет на высоких настройках в 1440p и присматривается к 4K, а также использует ПК как универсальную станцию для монтажа, обработки фото и работы с графикой. В небольшом офисе или студии она уместна как "одна мощная машина" для тяжёлых проектов, но в бизнес-контексте надёжность чаще упирается не в видеокарту, а в хранение данных и резервное копирование. При выборе под VR важно заранее проверить совместимость конкретной гарнитуры и требуемые порты/режимы.

Производительность и память

На борту заявлены 16 ГБ GDDR6, и это заметный плюс для современных игр с высоким качеством текстур и для рабочих сцен, где легко "съедается" память. В спецификациях Acer также упоминается тактовая частота до 2970 МГц и Total Board Power 304W, поэтому карта относится к сегменту, где уже важны качественный БП и нормальная вентиляция корпуса. Такой класс графики имеет смысл раскрывать монитором хотя бы 1440p с высокой герцовкой или 4K-панелью, иначе часть потенциала останется невостребованной.

Подключения, питание и охлаждение

Для этой версии Acer указывает 1? HDMI 2.1 и 3? DisplayPort 2.1, что удобно для нескольких мониторов и современных ТВ. Также заявлен интерфейс PCIe 5.0, но в реальности переход на него даёт больше "запаса на будущее", чем мгновенный прирост FPS в каждой игре. В Nitro-серии упор делается на стабильное охлаждение, но итоговый шум всё равно зависит от корпуса, температуры в комнате и того, как настроены вентиляторы.

Важные нюансы перед покупкой

С таким уровнем энергопотребления нельзя экономить на блоке питания и кабелях: нестабильное питание часто маскируется под "плохие драйверы" и вылеты в играх. Если апгрейд делается под 4K, стоит помнить, что нагрузка резко растёт и иногда выгоднее оптимизировать настройки и апскейлинг, чем упираться в ультра-пресеты. И в рабочих проектах важно не переоценивать "железо": стабильный workflow строится на бэкапах и дисциплине хранения, а не на одной мощной видеокарте.



Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
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Отзывы


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