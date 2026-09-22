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Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01)

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Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - фото 1
Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - фото 2
Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - фото 3
Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - фото 4
Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - фото 5
Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
269
  • Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - фото 1
  • Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - фото 2
  • Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - фото 3
  • Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - фото 4
  • Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - фото 5
  • Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719032
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
269
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х37х23
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01)

Видеокарта Acer Radeon RX 9060 XT Nitro OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - компактный вариант для игрового ПК и домашней рабочей станции, где нужен уверенный 1080p/1440p и современный набор интерфейсов без избыточного энергопотребления.

Для кого и под какие задачи

RX 9060 XT Nitro OC обычно выбирают для игр в Full HD и 1440p, а также для повседневных задач вроде монтажа роликов, работы с графикой и ускорения некоторых эффектов через GPU. Это также хороший формат для "тихих" домашних сборок, где видеокарта не должна превращать системник в обогреватель. Для тяжёлого 4K-гейминга с трассировкой лучей на максимуме лучше сразу смотреть класс выше, чтобы не упираться в компромиссы по настройкам.

Производительность и память

У модели заявлены 8 ГБ GDDR6, и этого часто достаточно для большинства игр в 1080p/1440p при разумных настройках текстур. При работе с большими сценами или "тяжёлыми" модами ограничение по VRAM может проявляться раньше, поэтому в таких сценариях стоит заранее понимать, какие проекты и игры будут запускаться. Максимальное разрешение для вывода изображения указывается как 7680?4320@60 Гц, но это скорее про возможность подключения дисплея, чем про гарантированную производительность в играх в 8K.

Подключения, питание и охлаждение

Для DP.Z4UWW.P01 заявлены два DisplayPort 2.1 и один HDMI, а также поддержка до трёх дисплеев - удобный набор для пары мониторов плюс ТВ или проектора. По габаритам карта указывается около 269?110?44 мм, обычно это "двухслотовый" формат, который проще разместить в типовом mid-tower. Вендорные спецификации также упоминают уровень энергопотребления класса TBP около 182 Вт и рекомендацию по БП порядка 450 Вт, но итог всё равно зависит от CPU и общего состава системы.

Важные нюансы перед покупкой

Чтобы видеокарта работала предсказуемо, важно обновлять драйверы AMD Software: Adrenalin Edition и не ставить "сомнительные" сборки, особенно если ПК используется ещё и для работы. Если планируется монитор 1440p с высокой частотой, стоит заранее оценить, потянет ли связка "игра + настройки + герцовка" без постоянного использования апскейлинга и генерации кадров. И ещё один бытовой момент: в компактных корпусах важно не экономить на корпусных вентиляторах, иначе температура и шум будут выше, чем ожидается по обзорам.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
269
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта Acer Radeon RX 9060 XT Nitro OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - компактный вариант для игрового ПК и домашней рабочей станции, где нужен уверенный 1080p/1440p и современный набор интерфейсов без избыточного энергопотребления.

Для кого и под какие задачи

RX 9060 XT Nitro OC обычно выбирают для игр в Full HD и 1440p, а также для повседневных задач вроде монтажа роликов, работы с графикой и ускорения некоторых эффектов через GPU. Это также хороший формат для "тихих" домашних сборок, где видеокарта не должна превращать системник в обогреватель. Для тяжёлого 4K-гейминга с трассировкой лучей на максимуме лучше сразу смотреть класс выше, чтобы не упираться в компромиссы по настройкам.

Производительность и память

У модели заявлены 8 ГБ GDDR6, и этого часто достаточно для большинства игр в 1080p/1440p при разумных настройках текстур. При работе с большими сценами или "тяжёлыми" модами ограничение по VRAM может проявляться раньше, поэтому в таких сценариях стоит заранее понимать, какие проекты и игры будут запускаться. Максимальное разрешение для вывода изображения указывается как 7680?4320@60 Гц, но это скорее про возможность подключения дисплея, чем про гарантированную производительность в играх в 8K.

Подключения, питание и охлаждение

Для DP.Z4UWW.P01 заявлены два DisplayPort 2.1 и один HDMI, а также поддержка до трёх дисплеев - удобный набор для пары мониторов плюс ТВ или проектора. По габаритам карта указывается около 269?110?44 мм, обычно это "двухслотовый" формат, который проще разместить в типовом mid-tower. Вендорные спецификации также упоминают уровень энергопотребления класса TBP около 182 Вт и рекомендацию по БП порядка 450 Вт, но итог всё равно зависит от CPU и общего состава системы.

Важные нюансы перед покупкой

Чтобы видеокарта работала предсказуемо, важно обновлять драйверы AMD Software: Adrenalin Edition и не ставить "сомнительные" сборки, особенно если ПК используется ещё и для работы. Если планируется монитор 1440p с высокой частотой, стоит заранее оценить, потянет ли связка "игра + настройки + герцовка" без постоянного использования апскейлинга и генерации кадров. И ещё один бытовой момент: в компактных корпусах важно не экономить на корпусных вентиляторах, иначе температура и шум будут выше, чем ожидается по обзорам.



Теги товара: AMD Radeon
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