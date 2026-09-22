Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Acer RX9060XT NITRO OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01)
Видеокарта Acer Radeon RX 9060 XT Nitro OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - компактный вариант для игрового ПК и домашней рабочей станции, где нужен уверенный 1080p/1440p и современный набор интерфейсов без избыточного энергопотребления.
Для кого и под какие задачи
RX 9060 XT Nitro OC обычно выбирают для игр в Full HD и 1440p, а также для повседневных задач вроде монтажа роликов, работы с графикой и ускорения некоторых эффектов через GPU. Это также хороший формат для "тихих" домашних сборок, где видеокарта не должна превращать системник в обогреватель. Для тяжёлого 4K-гейминга с трассировкой лучей на максимуме лучше сразу смотреть класс выше, чтобы не упираться в компромиссы по настройкам.
Производительность и память
У модели заявлены 8 ГБ GDDR6, и этого часто достаточно для большинства игр в 1080p/1440p при разумных настройках текстур. При работе с большими сценами или "тяжёлыми" модами ограничение по VRAM может проявляться раньше, поэтому в таких сценариях стоит заранее понимать, какие проекты и игры будут запускаться. Максимальное разрешение для вывода изображения указывается как 7680?4320@60 Гц, но это скорее про возможность подключения дисплея, чем про гарантированную производительность в играх в 8K.
Подключения, питание и охлаждение
Для DP.Z4UWW.P01 заявлены два DisplayPort 2.1 и один HDMI, а также поддержка до трёх дисплеев - удобный набор для пары мониторов плюс ТВ или проектора. По габаритам карта указывается около 269?110?44 мм, обычно это "двухслотовый" формат, который проще разместить в типовом mid-tower. Вендорные спецификации также упоминают уровень энергопотребления класса TBP около 182 Вт и рекомендацию по БП порядка 450 Вт, но итог всё равно зависит от CPU и общего состава системы.
Важные нюансы перед покупкой
Чтобы видеокарта работала предсказуемо, важно обновлять драйверы AMD Software: Adrenalin Edition и не ставить "сомнительные" сборки, особенно если ПК используется ещё и для работы. Если планируется монитор 1440p с высокой частотой, стоит заранее оценить, потянет ли связка "игра + настройки + герцовка" без постоянного использования апскейлинга и генерации кадров. И ещё один бытовой момент: в компактных корпусах важно не экономить на корпусных вентиляторах, иначе температура и шум будут выше, чем ожидается по обзорам.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
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Видеокарта Acer Radeon RX 9060 XT Nitro OC 8GB GDDR6 (DP.Z4UWW.P01) - компактный вариант для игрового ПК и домашней рабочей станции, где нужен уверенный 1080p/1440p и современный набор интерфейсов без избыточного энергопотребления.
Для кого и под какие задачи
RX 9060 XT Nitro OC обычно выбирают для игр в Full HD и 1440p, а также для повседневных задач вроде монтажа роликов, работы с графикой и ускорения некоторых эффектов через GPU. Это также хороший формат для "тихих" домашних сборок, где видеокарта не должна превращать системник в обогреватель. Для тяжёлого 4K-гейминга с трассировкой лучей на максимуме лучше сразу смотреть класс выше, чтобы не упираться в компромиссы по настройкам.
Производительность и память
У модели заявлены 8 ГБ GDDR6, и этого часто достаточно для большинства игр в 1080p/1440p при разумных настройках текстур. При работе с большими сценами или "тяжёлыми" модами ограничение по VRAM может проявляться раньше, поэтому в таких сценариях стоит заранее понимать, какие проекты и игры будут запускаться. Максимальное разрешение для вывода изображения указывается как 7680?4320@60 Гц, но это скорее про возможность подключения дисплея, чем про гарантированную производительность в играх в 8K.
Подключения, питание и охлаждение
Для DP.Z4UWW.P01 заявлены два DisplayPort 2.1 и один HDMI, а также поддержка до трёх дисплеев - удобный набор для пары мониторов плюс ТВ или проектора. По габаритам карта указывается около 269?110?44 мм, обычно это "двухслотовый" формат, который проще разместить в типовом mid-tower. Вендорные спецификации также упоминают уровень энергопотребления класса TBP около 182 Вт и рекомендацию по БП порядка 450 Вт, но итог всё равно зависит от CPU и общего состава системы.
Важные нюансы перед покупкой
Чтобы видеокарта работала предсказуемо, важно обновлять драйверы AMD Software: Adrenalin Edition и не ставить "сомнительные" сборки, особенно если ПК используется ещё и для работы. Если планируется монитор 1440p с высокой частотой, стоит заранее оценить, потянет ли связка "игра + настройки + герцовка" без постоянного использования апскейлинга и генерации кадров. И ещё один бытовой момент: в компактных корпусах важно не экономить на корпусных вентиляторах, иначе температура и шум будут выше, чем ожидается по обзорам.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
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