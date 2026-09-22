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Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01)

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Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 1
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 2
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 3
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 4
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 5
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 6
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 7
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 8
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 9
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 10
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 11
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 12
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 13
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 14
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 15
Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Arc B580
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2670
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 1
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 2
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 3
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 4
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 5
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 6
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 7
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 8
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 9
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 10
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 11
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 12
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 13
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 14
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 15
  • Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719031
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B580
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2670
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
268
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х21
Вес, кг.
6.53

Описание товара Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01)

Видеокарта Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - дискретный графический адаптер для домашнего ПК и универсальных e-commerce сборок, где важны уверенная игра в 1440p и аппаратное ускорение задач с ИИ без ухода в "топовый" ценовой сегмент.

Для кого и под какие задачи

Эта модель хорошо подходит геймерам, которые играют в современных тайтлах в 1440p и хотят использовать апскейлинг Intel XeSS там, где он поддерживается. Также карта уместна для домашнего монтажа, работы с фото и несложных 3D-сцен, где важнее стабильность драйверов и предсказуемая производительность, чем максимальные цифры в синтетике. Если основной сценарий - киберспорт с очень высокими герцами и минимальными задержками, стоит заранее проверить связку "игра + драйвер + монитор", потому что поведение может отличаться от привычных решений NVIDIA/AMD.

Производительность и память

У Acer Nitro Arc B580 OC установлен 12 ГБ видеопамяти GDDR6, что обычно комфортнее в играх с "тяжёлыми" текстурами и в рабочих проектах, чем младшие 8-гигабайтные варианты. В практических сценариях это помогает меньше упираться в VRAM при 1440p, особенно если параллельно открыт браузер, Discord и софт для записи/стрима. Максимальное поддерживаемое разрешение у модели заявляется как 7680?4320@60 Гц, но реальный комфорт в 8K зависит от конкретной игры и настроек рендера.

Подключения, питание и охлаждение

У версии DP.Z4BWW.P01 обычно встречается набор видеовыходов с HDMI и тремя DisplayPort, что удобно для связок из двух-трёх мониторов и для будущего апгрейда рабочего места. По питанию лучше закладывать запас по блоку питания и качеству линии 12V, особенно если в системе стоит прожорливый процессор и несколько накопителей. Конструктив и шум напрямую зависят от корпуса и вентиляции: при плотной сборке карта может держать температуры выше и чаще раскручивать вентиляторы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой стоит проверить габариты видеокарты и доступное место под кабель питания, чтобы не получить ситуацию "упёрлась в корзину/радиатор СЖО". Для долгой жизни системы важнее не "магический разгон", а стабильное питание и чистый airflow: перегрев и пыль быстрее убивают комфорт, чем разница в нескольких процентах FPS. И отдельно: даже если ПК используется для работы с данными, видеокарта не заменяет резервное копирование - важные проекты лучше хранить с бэкапом на отдельном диске или NAS.

Отзывы о товаре Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B580
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2670
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
268
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - дискретный графический адаптер для домашнего ПК и универсальных e-commerce сборок, где важны уверенная игра в 1440p и аппаратное ускорение задач с ИИ без ухода в "топовый" ценовой сегмент.

Для кого и под какие задачи

Эта модель хорошо подходит геймерам, которые играют в современных тайтлах в 1440p и хотят использовать апскейлинг Intel XeSS там, где он поддерживается. Также карта уместна для домашнего монтажа, работы с фото и несложных 3D-сцен, где важнее стабильность драйверов и предсказуемая производительность, чем максимальные цифры в синтетике. Если основной сценарий - киберспорт с очень высокими герцами и минимальными задержками, стоит заранее проверить связку "игра + драйвер + монитор", потому что поведение может отличаться от привычных решений NVIDIA/AMD.

Производительность и память

У Acer Nitro Arc B580 OC установлен 12 ГБ видеопамяти GDDR6, что обычно комфортнее в играх с "тяжёлыми" текстурами и в рабочих проектах, чем младшие 8-гигабайтные варианты. В практических сценариях это помогает меньше упираться в VRAM при 1440p, особенно если параллельно открыт браузер, Discord и софт для записи/стрима. Максимальное поддерживаемое разрешение у модели заявляется как 7680?4320@60 Гц, но реальный комфорт в 8K зависит от конкретной игры и настроек рендера.

Подключения, питание и охлаждение

У версии DP.Z4BWW.P01 обычно встречается набор видеовыходов с HDMI и тремя DisplayPort, что удобно для связок из двух-трёх мониторов и для будущего апгрейда рабочего места. По питанию лучше закладывать запас по блоку питания и качеству линии 12V, особенно если в системе стоит прожорливый процессор и несколько накопителей. Конструктив и шум напрямую зависят от корпуса и вентиляции: при плотной сборке карта может держать температуры выше и чаще раскручивать вентиляторы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой стоит проверить габариты видеокарты и доступное место под кабель питания, чтобы не получить ситуацию "упёрлась в корзину/радиатор СЖО". Для долгой жизни системы важнее не "магический разгон", а стабильное питание и чистый airflow: перегрев и пыль быстрее убивают комфорт, чем разница в нескольких процентах FPS. И отдельно: даже если ПК используется для работы с данными, видеокарта не заменяет резервное копирование - важные проекты лучше хранить с бэкапом на отдельном диске или NAS.

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