Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719008
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 2.0
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
190
Описание товара Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black
Флешка SanDisk на 128 Гб — это ваш вместительный цифровой архив в компактном корпусе. Выдвижной разъем облегчает подключение и защищает разъем от пыли и повреждений, а легкий пластиковый корпус приятно лежит в руке и не утяжеляет связку ключей или сумку. Скорость чтения до 100 МБ/с позволит быстро открывать и переносить файлы, а скорость записи до 20 МБ/с отлично подходит для ежедневного копирования документов, фото и музыки. Интерфейс USB 2.0 с привычным разъемом Type A совместим с множеством устройств. Подходит для работы, учебы и личных архивов — всегда под рукой и достаточно объема даже для больших задач.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
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Бренд
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 2.0
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Флешка SanDisk на 128 Гб — это ваш вместительный цифровой архив в компактном корпусе. Выдвижной разъем облегчает подключение и защищает разъем от пыли и повреждений, а легкий пластиковый корпус приятно лежит в руке и не утяжеляет связку ключей или сумку. Скорость чтения до 100 МБ/с позволит быстро открывать и переносить файлы, а скорость записи до 20 МБ/с отлично подходит для ежедневного копирования документов, фото и музыки. Интерфейс USB 2.0 с привычным разъемом Type A совместим с множеством устройств. Подходит для работы, учебы и личных архивов — всегда под рукой и достаточно объема даже для больших задач.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-128G-G35 USB 3.2 Gen1 128GB black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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