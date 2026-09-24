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Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB

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Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB - фото 1
Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB - фото 2
Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
  • Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB - фото 1
  • Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB - фото 2
  • Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719003
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB

Карты памяти Canvas Select Plus SD компании Kingston обеспечивают высочайшую производительность, скорость и надежность для требовательных нагрузок, таких как передача и доработка фотографий высокого разрешения и съемка и редактирование видео с разрешением Full HD.

Отзывы о товаре Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Описание
Карты памяти Canvas Select Plus SD компании Kingston обеспечивают высочайшую производительность, скорость и надежность для требовательных нагрузок, таких как передача и доработка фотографий высокого разрешения и съемка и редактирование видео с разрешением Full HD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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