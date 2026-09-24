Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
150
Скорость записи
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719001
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
150
Скорость записи
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х1
Вес, г.
15
Описание товара Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB
Карта памяти Kingston microSDXC 512 ГБ [SDCS3/512GB] соответствует классам скорости A1, UHS Class 3 и Video Class 30. Изделие предназначено для смартфонов, фотокамер и других устройств. Карта памяти Kingston microSDXC 512 ГБ [SDCS3/512GB] рассчитана на эксплуатацию при температуре от -40 до 85 °C. Максимальная скорость чтения равна 150 МБ/с. В комплекте есть адаптер.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
150
Скорость записи
150
Страна производитель
Китай
Карта памяти Kingston microSDXC 512 ГБ [SDCS3/512GB] соответствует классам скорости A1, UHS Class 3 и Video Class 30. Изделие предназначено для смартфонов, фотокамер и других устройств. Карта памяти Kingston microSDXC 512 ГБ [SDCS3/512GB] рассчитана на эксплуатацию при температуре от -40 до 85 °C. Максимальная скорость чтения равна 150 МБ/с. В комплекте есть адаптер.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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