Карта памяти Kingston Canvas React Plus SDXC SDR2V6/512GB 512GB
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Характеристики
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10, UHS-I Class 3, Video Class 60
Скорость чтения
280
Скорость записи
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719000
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Характеристики
Бренд
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10, UHS-I Class 3, Video Class 60
Скорость чтения
280
Скорость записи
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х1
Вес, г.
20
Описание товара Карта памяти Kingston Canvas React Plus SDXC SDR2V6/512GB 512GB
Карта памяти Kingston Canvas React Plus V60 обеспечивает высокую скорость и производительность. Она предназначена для творческих людей, работающих с профессиональными камерами, поддерживающими стандарт UHS-II, для съемки видео в формате 8K/3D/VR и фотографий с высоким разрешением. Kingston Canvas React Plus V60, разработанная с учетом последних стандартов UHS-II и классов скорости U3 и V60, позволяет снимать последовательные кадры в режиме серийной съемки со скоростью записи до 150 МБ/с.
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Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10, UHS-I Class 3, Video Class 60
Скорость чтения
280
Скорость записи
150
Страна производитель
Китай
Карта памяти Kingston Canvas React Plus V60 обеспечивает высокую скорость и производительность. Она предназначена для творческих людей, работающих с профессиональными камерами, поддерживающими стандарт UHS-II, для съемки видео в формате 8K/3D/VR и фотографий с высоким разрешением. Kingston Canvas React Plus V60, разработанная с учетом последних стандартов UHS-II и классов скорости U3 и V60, позволяет снимать последовательные кадры в режиме серийной съемки со скоростью записи до 150 МБ/с.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Карта памяти Kingston Canvas React Plus SDXC SDR2V6/512GB 512GB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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