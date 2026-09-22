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Внешний жёсткий диск 22Tb WD My Book New (WDBBGB0220HBK-EESN) купить с доставкой в Москве
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Внешний жёсткий диск 22Tb WD My Book New (WDBBGB0220HBK-EESN)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718997
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Характеристики

Бренд
WD
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
500

Описание товара Внешний жёсткий диск 22Tb WD My Book New (WDBBGB0220HBK-EESN)

Внешний жёсткий диск 22Tb WD My Book New (WDBBGB0220HBK-EESN)

Отзывы о товаре Внешний жёсткий диск 22Tb WD My Book New (WDBBGB0220HBK-EESN)




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Характеристики
Бренд
WD
Описание
Внешний жёсткий диск 22Tb WD My Book New (WDBBGB0220HBK-EESN)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жёсткий диск 22Tb WD My Book New (WDBBGB0220HBK-EESN) - купить по цене 62830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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