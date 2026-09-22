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Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX (BX80768245KF) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX (BX80768245KF)

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Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX (BX80768245KF) - фото 4
Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX (BX80768245KF) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
245KF
Socket
LGA 1851
Тип поставки
BOX
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake-S
Количество ядер
14
Объем кэша L3
24
  • Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX (BX80768245KF) - фото 1
  • Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX (BX80768245KF) - фото 2
  • Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX (BX80768245KF) - фото 3
  • Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX (BX80768245KF) - фото 4
  • Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX (BX80768245KF) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718991
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
245KF
Socket
LGA 1851
Тип поставки
BOX
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake-S
Количество ядер
14
Объем кэша L2
26
Объем кэша L3
24
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
5.2
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
520

Описание товара Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX (BX80768245KF)

Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX оснащается сокетом LGA 1851, за счет которого производится установка компонента на материнскую плату игровой сборки. Центральный процессор для системного блока ПК рассчитан на работу с тактовой частотой базового уровня 4.2 ГГц. Функция разгона дает возможность увеличить тактовую частоту ЦПУ до 5.2 ГГц. Интегрированное графическое ядро в модуле не предусмотрено, так как процессор рассчитан на работу в ПК с дискретной видеокартой. Процессор Intel Core Ultra 5 245KF допускает эксплуатацию в сборке с памятью DDR5 и предполагает подключение до 2 планок ОЗУ. Максимальная общая емкость подключаемых модулей – 192 ГБ. Изделие поставляется в комплектации BOX и не имеет совместимой системы охлаждения. При выборе подходящего кулера необходимо учитывать базовое тепловыделение компонента, равное 125 Вт.



Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные

Отзывы о товаре Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX (BX80768245KF)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
245KF
Socket
LGA 1851
Тип поставки
BOX
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake-S
Количество ядер
14
Объем кэша L2
26
Объем кэша L3
24
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Развернуть
Частота процессора в режиме Turbo
5.2
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX оснащается сокетом LGA 1851, за счет которого производится установка компонента на материнскую плату игровой сборки. Центральный процессор для системного блока ПК рассчитан на работу с тактовой частотой базового уровня 4.2 ГГц. Функция разгона дает возможность увеличить тактовую частоту ЦПУ до 5.2 ГГц. Интегрированное графическое ядро в модуле не предусмотрено, так как процессор рассчитан на работу в ПК с дискретной видеокартой. Процессор Intel Core Ultra 5 245KF допускает эксплуатацию в сборке с памятью DDR5 и предполагает подключение до 2 планок ОЗУ. Максимальная общая емкость подключаемых модулей – 192 ГБ. Изделие поставляется в комплектации BOX и не имеет совместимой системы охлаждения. При выборе подходящего кулера необходимо учитывать базовое тепловыделение компонента, равное 125 Вт.


Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные
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