Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX (BX80768245KF)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX (BX80768245KF)
Процессор Intel Core Ultra 5 245KF BOX оснащается сокетом LGA 1851, за счет которого производится установка компонента на материнскую плату игровой сборки. Центральный процессор для системного блока ПК рассчитан на работу с тактовой частотой базового уровня 4.2 ГГц. Функция разгона дает возможность увеличить тактовую частоту ЦПУ до 5.2 ГГц. Интегрированное графическое ядро в модуле не предусмотрено, так как процессор рассчитан на работу в ПК с дискретной видеокартой. Процессор Intel Core Ultra 5 245KF допускает эксплуатацию в сборке с памятью DDR5 и предполагает подключение до 2 планок ОЗУ. Максимальная общая емкость подключаемых модулей – 192 ГБ. Изделие поставляется в комплектации BOX и не имеет совместимой системы охлаждения. При выборе подходящего кулера необходимо учитывать базовое тепловыделение компонента, равное 125 Вт.
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Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные
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Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные
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