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Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662) купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662)

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Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662) - фото 1
Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662) - фото 2
Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662) - фото 3
Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
9900X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
12
Количество потоков
24
  • Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662) - фото 1
  • Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662) - фото 2
  • Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662) - фото 3
  • Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 010 руб. 
Начислим 529 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718990
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662)
33 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
9900X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
12
Количество потоков
24
Базовая тактовая частота, ГГц
4.4
Частота процессора в режиме Turbo
5.6
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662)

Процессор AMD Ryzen 9 9900X OEM - это мощное и эффективное устройство, которое предназначено для работы в условиях высокой нагрузки и обеспечивает отличную производительность. Процессор из линейки Ryzen 9 имеет модельный номер 9900X и поддерживает сокет AM5. Одной из ключевых особенностей данного процессора является его архитектура Zen 5 и ядро Granite Ridge, которые обеспечивают высокую скорость работы и эффективное использование ресурсов. Процессор оснащен 12 ядрами и 24 потоками, что позволяет выполнять одновременно множество задач и обеспечивает плавную работу системы даже при высокой нагрузке. Объем кэш-памяти данного процессора также впечатляет: 80 Кб L1, 1 Мб L2 и 64 Мб L3, что обеспечивает быстрый доступ к данным и улучшает общую производительность системы. Технологический процесс производства составляет 4 нм, что позволяет увеличить эффективность работы процессора и снизить энергопотребление. Дата релиза данного процессора запланирована на третий квартал 2024 года. Процессор поставляется в типе OEM, что означает, что он не имеет розничной упаковки и поставляется напрямую от производителя. Это позволяет сэкономить на стоимости и получить качественное устройство по доступной цене. AMD Ryzen 9 9900X OEM - это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надежный процессор для работы с высокими нагрузками, игр и других задач, требующих высокой производительности. Благодаря передовым технологиям и высоким характеристикам, этот процессор обеспечит вам отличный опыт использования и позволит справиться с самыми сложными задачами.

Отзывы о товаре Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662)




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Характеристики
Бренд
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель
9900X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
12
Количество потоков
24
Базовая тактовая частота, ГГц
4.4
Частота процессора в режиме Turbo
5.6
Развернуть
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор AMD Ryzen 9 9900X OEM - это мощное и эффективное устройство, которое предназначено для работы в условиях высокой нагрузки и обеспечивает отличную производительность. Процессор из линейки Ryzen 9 имеет модельный номер 9900X и поддерживает сокет AM5. Одной из ключевых особенностей данного процессора является его архитектура Zen 5 и ядро Granite Ridge, которые обеспечивают высокую скорость работы и эффективное использование ресурсов. Процессор оснащен 12 ядрами и 24 потоками, что позволяет выполнять одновременно множество задач и обеспечивает плавную работу системы даже при высокой нагрузке. Объем кэш-памяти данного процессора также впечатляет: 80 Кб L1, 1 Мб L2 и 64 Мб L3, что обеспечивает быстрый доступ к данным и улучшает общую производительность системы. Технологический процесс производства составляет 4 нм, что позволяет увеличить эффективность работы процессора и снизить энергопотребление. Дата релиза данного процессора запланирована на третий квартал 2024 года. Процессор поставляется в типе OEM, что означает, что он не имеет розничной упаковки и поставляется напрямую от производителя. Это позволяет сэкономить на стоимости и получить качественное устройство по доступной цене. AMD Ryzen 9 9900X OEM - это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надежный процессор для работы с высокими нагрузками, игр и других задач, требующих высокой производительности. Благодаря передовым технологиям и высоким характеристикам, этот процессор обеспечит вам отличный опыт использования и позволит справиться с самыми сложными задачами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Процессор AMD RYZEN 9 9900X OEM (100-000000662) - по цене 33010 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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