Накопитель SSD Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 (CT2000P310SSD2)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 (CT2000P310SSD2)
SSD накопители Crucial — это высокопроизводительные устройства, обеспечивающие надежное хранение данных и отличную производительность. Данный SSD предлагает емкость 2048 Гб, что позволяет хранить большие объемы данных, будь то игры, медиафайлы или программы. Благодаря формату M.2 2230 и интерфейсу подключения PCIe 4.0 x4, этот накопитель обеспечивает супервысокую скорость чтения до 7100 МБ/с и скорость записи до 6000 МБ/с. Такие характеристики делают его идеальным выбором для самых требовательных пользователей, будь то геймеры или профессионалы, работающие с большими объемами данных. В накопителе используется флэш-память типа TLC, что обеспечивает надежное и долговечное использование. Максимальный ресурс записи (TBW) составляет 440 Тб, гарантируя долговечность и стабильность работы устройства. Отсутствие DRAM буфера позволяет сократить стоимость без значительного ущерба для производительности в повседневных задачах. Страна производитель — Китай, что говорит о доступности и проверенном качестве продукта от бренда Crucial. SSD имеет время наработки на отказ в 1 500 000 часов, обеспечивая дополнительную уверенность в надежности вашего хранилища. Этот SSD накопитель станет идеальным решением для тех, кто ищет высокую производительность и надежность в компактном формате M.2.
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