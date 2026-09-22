Память оперативная Crucial 16GB DDR5 5600 SO DIMM Classic (CT16G56C46S5)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Crucial 16GB DDR5 5600 SO DIMM Classic (CT16G56C46S5)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для апгрейда современного ноутбука или компактного ПК, где важны стабильность и энергоэффективность. Объёма в 16 ГБ достаточно для уверенной работы с офисными пакетами, десятками вкладок в браузере, а также для обработки фото и несложного видеомонтажа. Он станет отличным выбором для пользователей, которым нужен недорогой, но ощутимый прирост производительности по сравнению со стандартными модулями меньшего объёма или устаревшего поколения, без претензий на экстремальный разгон для игр.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Это означает совместимость только с новыми ноутбуками и платами, оснащёнными слотами SO-DIMM под DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша система поддерживает именно DDR5, так как модули разных поколений имеют разные ключи и физически несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, что является оптимальным объёмом для большинства повседневных и рабочих задач. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на отзывчивости системы, скорости загрузки приложений и работе с большими файлами. В сценариях, где важна пропускная способность, например, при работе с интегрированной графикой, более высокая частота DDR5 даст заметное преимущество.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля указаны как CL46, что является типичным значением для DDR5 на частоте 5600 МГц и отражает определённую латентность. В ноутбуках и готовых системах память обычно работает на заводских настройках (JEDEC), поэтому поддержка профилей разгона вроде XMP/EXPO здесь менее актуальна. Модуль оптимизирован для работы с напряжением, соответствующим стандартам DDR5, обеспечивая баланс между производительностью и потреблением энергии, что критически важно для автономности ноутбука.
Совместимость с платформой
Данная планка совместима с ноутбуками и компактными системами (NUC, мини-tower), построенными на современных платформах Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 6000 серии и новее, которые используют память SO-DIMM DDR5. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего устройства на поддержку именно DDR5, а также максимально поддерживаемый объём и частоту, так как некоторые OEM-системы могут иметь ограничения.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в классическом форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов, что характерно для большинства ноутбучных решений. Это обусловлено ограничениями по пространству внутри корпуса ноутбука и достаточным охлаждением за счёт общей системы вентиляции. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной и гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука, но не предназначена для длительных экстремальных нагрузок с разгоном.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность, потребуется установка второй идентичной планки в соответствующий слот. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется по возможности покупать парный комплект или точно такую же модель для создания симметричной конфигурации, что обеспечит максимальную стабильность и производительность.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5 SO-DIMM; модуль не подойдёт для старых ноутбуков с DDR4 или для настольных ПК. В готовых системах частота работы может быть ограничена BIOS производителя ноутбука. При выборе ориентируйтесь на точное поколение памяти вашего устройства, необходимый объём под задачи и частоту, поддерживаемую процессором. Этот модуль - оптимальный выбор для умеренного апгрейда современного ноутбука, где важна надёжность и совместимость. Для сборки мощной игровой или рабочей станции лучше рассматривать комплекты из двух планок с более низкими таймингами.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для апгрейда современного ноутбука или компактного ПК, где важны стабильность и энергоэффективность. Объёма в 16 ГБ достаточно для уверенной работы с офисными пакетами, десятками вкладок в браузере, а также для обработки фото и несложного видеомонтажа. Он станет отличным выбором для пользователей, которым нужен недорогой, но ощутимый прирост производительности по сравнению со стандартными модулями меньшего объёма или устаревшего поколения, без претензий на экстремальный разгон для игр.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Это означает совместимость только с новыми ноутбуками и платами, оснащёнными слотами SO-DIMM под DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша система поддерживает именно DDR5, так как модули разных поколений имеют разные ключи и физически несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, что является оптимальным объёмом для большинства повседневных и рабочих задач. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на отзывчивости системы, скорости загрузки приложений и работе с большими файлами. В сценариях, где важна пропускная способность, например, при работе с интегрированной графикой, более высокая частота DDR5 даст заметное преимущество.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля указаны как CL46, что является типичным значением для DDR5 на частоте 5600 МГц и отражает определённую латентность. В ноутбуках и готовых системах память обычно работает на заводских настройках (JEDEC), поэтому поддержка профилей разгона вроде XMP/EXPO здесь менее актуальна. Модуль оптимизирован для работы с напряжением, соответствующим стандартам DDR5, обеспечивая баланс между производительностью и потреблением энергии, что критически важно для автономности ноутбука.
Совместимость с платформой
Данная планка совместима с ноутбуками и компактными системами (NUC, мини-tower), построенными на современных платформах Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 6000 серии и новее, которые используют память SO-DIMM DDR5. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего устройства на поддержку именно DDR5, а также максимально поддерживаемый объём и частоту, так как некоторые OEM-системы могут иметь ограничения.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в классическом форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов, что характерно для большинства ноутбучных решений. Это обусловлено ограничениями по пространству внутри корпуса ноутбука и достаточным охлаждением за счёт общей системы вентиляции. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной и гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука, но не предназначена для длительных экстремальных нагрузок с разгоном.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность, потребуется установка второй идентичной планки в соответствующий слот. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется по возможности покупать парный комплект или точно такую же модель для создания симметричной конфигурации, что обеспечит максимальную стабильность и производительность.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5 SO-DIMM; модуль не подойдёт для старых ноутбуков с DDR4 или для настольных ПК. В готовых системах частота работы может быть ограничена BIOS производителя ноутбука. При выборе ориентируйтесь на точное поколение памяти вашего устройства, необходимый объём под задачи и частоту, поддерживаемую процессором. Этот модуль - оптимальный выбор для умеренного апгрейда современного ноутбука, где важна надёжность и совместимость. Для сборки мощной игровой или рабочей станции лучше рассматривать комплекты из двух планок с более низкими таймингами.
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