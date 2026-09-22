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Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL)

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Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 1
Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 2
Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 3
Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 4
Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 5
Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 6
Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 7
Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 8
Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 9
Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 10
Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 11
Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 12
Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 13
Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Тип подшипника
гидродинамический
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 6
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 7
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 8
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 9
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 10
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 11
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 12
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 13
  • Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718968
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в отдельной емкости
Тип подшипника
гидродинамический
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х14
Вес, кг.
1.86

Описание товара Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL)

Система охлаждения Ocypus Iota L24 в черном исполнении состоит из медного водоблока и алюминиевого радиатора, между которыми проложены гибкие трубки для циркуляции жидкого хладагента. СЖО отличается универсальностью и допускает установку на центральные процессоры с разными типами сокетов. Система отводит выделенное процессором тепло к радиатору, с поверхности которого оно рассеивается посредством 2 вентиляторов. Вентиляторы системы жидкостного охлаждения Ocypus Iota L24 управляются автоматикой и поддерживают вращение с частотой от 500 до 2000 об/мин в зависимости от нагрузки на ЦПУ. К модулю прилагается термопаста, которая накладывается на крышку процессора перед монтажом водоблока и обеспечивает оптимальный перенос тепла. В водоблок компоненты интегрированы светодиоды ARGB-подсветки.



Теги товара: Алюминий, ARGB

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL)




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в отдельной емкости
Тип подшипника
гидродинамический
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Развернуть
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения Ocypus Iota L24 в черном исполнении состоит из медного водоблока и алюминиевого радиатора, между которыми проложены гибкие трубки для циркуляции жидкого хладагента. СЖО отличается универсальностью и допускает установку на центральные процессоры с разными типами сокетов. Система отводит выделенное процессором тепло к радиатору, с поверхности которого оно рассеивается посредством 2 вентиляторов. Вентиляторы системы жидкостного охлаждения Ocypus Iota L24 управляются автоматикой и поддерживают вращение с частотой от 500 до 2000 об/мин в зависимости от нагрузки на ЦПУ. К модулю прилагается термопаста, которая накладывается на крышку процессора перед монтажом водоблока и обеспечивает оптимальный перенос тепла. В водоблок компоненты интегрированы светодиоды ARGB-подсветки.


Теги товара: Алюминий, ARGB
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Отзывы


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