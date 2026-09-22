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Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE

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Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 1
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 2
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 3
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 4
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 5
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 6
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 7
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 8
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 9
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 10
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 11
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 12
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 13
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 1
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 2
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 3
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 4
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 5
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 6
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 7
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 8
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 9
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 10
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 11
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 12
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 13
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718959
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
29.85
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х12
Вес, кг.
1.08

Описание товара Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE

Кулер для процессора ID-Coo ng FROZN A410 идеально вписывается в сборку ПК, где требуется надежное охлаждение без лишнего шума. С его помощью процессор остается в оптимальном температурном режиме даже во время интенсивных задач, таких как игры или рендеринг видео. Эта модель сочетает простоту установки с высокой эффективностью, позволяя сосредоточиться на производительности системы, а не на перегреве компонентов. Конструкция включает 4 тепловые трубки и алюминиевый радиатор, которые эффективно отводят тепло от чипа. Кулер для ПК оснащен 12-сантиметровым вентилятором с автоматической регулировкой скорости до 2000 об/мин, что обеспечивает баланс между охлаждением и тишиной. Кулер ID-Coo ng поддерживает сокеты Intel и AMD, легко монтируется без конфликтов с модулями памяти или другими элементами, делая процесс сборки быстрым и удобным. Благодаря такой системе охлаждение для компьютера работает стабильно, продлевая срок службы процессора в повседневном использовании. Эта модель подойдет для геймеров, энтузиастов и офисных пользователей, собирающих компактные или средние системы. Высокая совместимость с большинством платформ гарантирует универсальность, а низкий уровень шума позволяет размещать ПК в тихих помещениях. В итоге FROZN A410 становится практичным решением для тех, кто ценит надежность без компромиссов в производительности.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
29.85
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Coo ng FROZN A410 идеально вписывается в сборку ПК, где требуется надежное охлаждение без лишнего шума. С его помощью процессор остается в оптимальном температурном режиме даже во время интенсивных задач, таких как игры или рендеринг видео. Эта модель сочетает простоту установки с высокой эффективностью, позволяя сосредоточиться на производительности системы, а не на перегреве компонентов. Конструкция включает 4 тепловые трубки и алюминиевый радиатор, которые эффективно отводят тепло от чипа. Кулер для ПК оснащен 12-сантиметровым вентилятором с автоматической регулировкой скорости до 2000 об/мин, что обеспечивает баланс между охлаждением и тишиной. Кулер ID-Coo ng поддерживает сокеты Intel и AMD, легко монтируется без конфликтов с модулями памяти или другими элементами, делая процесс сборки быстрым и удобным. Благодаря такой системе охлаждение для компьютера работает стабильно, продлевая срок службы процессора в повседневном использовании. Эта модель подойдет для геймеров, энтузиастов и офисных пользователей, собирающих компактные или средние системы. Высокая совместимость с большинством платформ гарантирует универсальность, а низкий уровень шума позволяет размещать ПК в тихих помещениях. В итоге FROZN A410 становится практичным решением для тех, кто ценит надежность без компромиссов в производительности.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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