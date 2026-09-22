Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB WHITE
Кулер для процессора ID-Coo ng FROZN A410 идеально вписывается в сборку ПК, где требуется надежное охлаждение без лишнего шума. С его помощью процессор остается в оптимальном температурном режиме даже во время интенсивных задач, таких как игры или рендеринг видео. Эта модель сочетает простоту установки с высокой эффективностью, позволяя сосредоточиться на производительности системы, а не на перегреве компонентов. Конструкция включает 4 тепловые трубки и алюминиевый радиатор, которые эффективно отводят тепло от чипа. Кулер для ПК оснащен 12-сантиметровым вентилятором с автоматической регулировкой скорости до 2000 об/мин, что обеспечивает баланс между охлаждением и тишиной. Кулер ID-Coo ng поддерживает сокеты Intel и AMD, легко монтируется без конфликтов с модулями памяти или другими элементами, делая процесс сборки быстрым и удобным. Благодаря такой системе охлаждение для компьютера работает стабильно, продлевая срок службы процессора в повседневном использовании. Эта модель подойдет для геймеров, энтузиастов и офисных пользователей, собирающих компактные или средние системы. Высокая совместимость с большинством платформ гарантирует универсальность, а низкий уровень шума позволяет размещать ПК в тихих помещениях. В итоге FROZN A410 становится практичным решением для тех, кто ценит надежность без компромиссов в производительности.
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