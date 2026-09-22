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Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995)

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Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 1
Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 2
Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 3
Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 4
Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 5
Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 6
Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 7
Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 8
Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1550об/мин
  • Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 6
  • Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 7
  • Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 8
  • Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718957
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Характеристики

Бренд
Thermalright
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1550об/мин
Уровень шума
25.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х51х22
Вес, кг.
11.4

Описание товара Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995)

Кулер для процессора Thermalright Assassin King 120 SE может быть использован в игровой сборке, в которой применен центральный процессор с повышенной теплонагрузкой. Активная воздушная система охлаждения высотой 148 мм совместима с процессорными разъемами подключения AM4/5, LGA 115x, а также LGA 1200 и рядом других сокетов.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Thermalright Assassin King 120 SE (814256003995)




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Характеристики
Бренд
Thermalright
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
1550об/мин
Уровень шума
25.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Thermalright Assassin King 120 SE может быть использован в игровой сборке, в которой применен центральный процессор с повышенной теплонагрузкой. Активная воздушная система охлаждения высотой 148 мм совместима с процессорными разъемами подключения AM4/5, LGA 115x, а также LGA 1200 и рядом других сокетов.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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