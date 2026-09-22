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Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer 4U-M Rev. 2 (ACFRE00133B) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer 4U-M Rev. 2 (ACFRE00133B)

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Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer 4U-M Rev. 2 (ACFRE00133B) - фото 1
Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer 4U-M Rev. 2 (ACFRE00133B) - фото 2
Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer 4U-M Rev. 2 (ACFRE00133B) - фото 3
Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer 4U-M Rev. 2 (ACFRE00133B) - фото 4
Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer 4U-M Rev. 2 (ACFRE00133B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
TR4, TRX4, SP3
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-2300 об/мин
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer 4U-M Rev. 2 (ACFRE00133B) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer 4U-M Rev. 2 (ACFRE00133B) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer 4U-M Rev. 2 (ACFRE00133B) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer 4U-M Rev. 2 (ACFRE00133B) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer 4U-M Rev. 2 (ACFRE00133B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718955
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
TR4, TRX4, SP3
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-2300 об/мин
Уровень шума
40
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х45х30
Вес, кг.
19.7

Описание товара Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer 4U-M Rev. 2 (ACFRE00133B)

Серверный кулер ARCTIC Freezer 4U-M Rev. 2 – это универсальный серверный кулер с двумя вентиляторами установленными в режиме push-pull, большой контактной поверхностью и улучшенной системой крепления. Благодаря совместимости с сокетами Intel LGA4189 и LGA4677, а также с сокетами AMD SP6, sTR5, SP3, TR4, sTRX4 и sWRX8, он подходит для широкого спектра серверных процессоров Intel и AMD.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer 4U-M Rev. 2 (ACFRE00133B)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
TR4, TRX4, SP3
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
400-2300 об/мин
Уровень шума
40
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный кулер ARCTIC Freezer 4U-M Rev. 2 – это универсальный серверный кулер с двумя вентиляторами установленными в режиме push-pull, большой контактной поверхностью и улучшенной системой крепления. Благодаря совместимости с сокетами Intel LGA4189 и LGA4677, а также с сокетами AMD SP6, sTR5, SP3, TR4, sTRX4 и sWRX8, он подходит для широкого спектра серверных процессоров Intel и AMD.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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