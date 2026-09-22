Various Artists - Very Best Of Jazz Instrumentals (5060403743008) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Very Best Of Jazz Instrumentals (5060403743008) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Dave Brubeck Quartet–Take Five, Art Blakey & The Jazz Messengers–Moanin', Quincy Jones And His Orchestra–Soul Bossa Nova, Miles Davis–Milestones, The Ramsey Lewis Trio–My Bucket’s Got A Hole In It, Herbie Hancock–Watermelon Man, Duke Ellington–Caravan, Ray Charles–One Mint Julep, Jimmy Smith–Walk On The Wild Side, Stan Getz And Charlie Byrd–Desafinado, Miles Davis–So What, Quincy Jones–Tuxedo Junction, King Curtis–Harlem Nocturne, Herbie Mann–Blues Walk, The Dave Brubeck Quartet–Unsquare Dance, Benny Goodman And His Orchestra–Sing, Sing, Sing, Dexter Gordon–Love For Sale, Duke Ellington–Take The 'A' Train, Cannonball Adderley And Ray Brown–Work Song, Jimmy McGriff–I’ve Got A Woman (Part 1)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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