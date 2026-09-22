Queen - Tokyo 1985 Vol.1 (Red) (0803343269796) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Tokyo 1985 Vol.1
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718917
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Характеристики
Бренд
Round Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Round Records
Barcode
[0803343269796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Tokyo 1985 Vol.1
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Machines (Back To Humans)/Tear It Up, Tie Your Mother Down, Under Pressure, Somebody To Love, Killer Queen, Seven Seas Of Rhye, Keep Yourself Alive, Liar/Instrumental Jam, It's A Hard Life, Impromptu Singalong, Dragon Attack, Now I'm Here, Is This The World We Created?, Love Of My Life
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen - Tokyo 1985 Vol.1 (Red) (0803343269796) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Machines (Back To Humans)/Tear It Up, Tie Your Mother Down, Under Pressure, Somebody To Love, Killer Queen, Seven Seas Of Rhye, Keep Yourself Alive, Liar/Instrumental Jam, It's A Hard Life, Impromptu Singalong, Dragon Attack, Now I'm Here, Is This The World We Created?, Love Of My Life
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Теги товара: Queen
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Бренд
Round Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Round Records
Barcode
[0803343269796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Tokyo 1985 Vol.1
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Machines (Back To Humans)/Tear It Up, Tie Your Mother Down, Under Pressure, Somebody To Love, Killer Queen, Seven Seas Of Rhye, Keep Yourself Alive, Liar/Instrumental Jam, It's A Hard Life, Impromptu Singalong, Dragon Attack, Now I'm Here, Is This The World We Created?, Love Of My Life
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Machines (Back To Humans)/Tear It Up, Tie Your Mother Down, Under Pressure, Somebody To Love, Killer Queen, Seven Seas Of Rhye, Keep Yourself Alive, Liar/Instrumental Jam, It's A Hard Life, Impromptu Singalong, Dragon Attack, Now I'm Here, Is This The World We Created?, Love Of My Life
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Теги товара: Queen
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
Queen - Tokyo 1985 Vol.1 (Red) (0803343269796) виниловая пластинка – стоимость товара 3660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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