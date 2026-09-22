Morphine - Good (Forest Green) (0081227809614) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Morphine
Альбом (сингл)
Good
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718913
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227809614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Morphine
Альбом (сингл)
Good
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Good, The Saddest Song, Claire, Have a Lucky Day, You Speak My Language, You Look Like Rain, Do Not Go Quietly Unto Your Grave, Lisa, The Only One, Test-Tube Baby / Shoot’m Down, The Other Side, I Know You (Part I), I Know You (Part II)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Morphine - Good (Forest Green) (0081227809614) виниловая пластинка
Good — дебютный студийный альбом американского альтернативного рок-трио Morphine, вышедший в 1992 году Издание на зеленом виниле AllMusic об альбоме: «Good блестяще представил весьма оригинальное звучание бостонского трио. Хотя Morphine сразу же полюбила альтернативная публика, их музыка была больше ориентирована на джазовую сцену – ревущий саксофон, ведущий бас (исполняемый слайдом) и тексты, вдохновлённые поэзией битников 50-х, были важнейшими составляющими».
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227809614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Morphine
Альбом (сингл)
Good
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Good, The Saddest Song, Claire, Have a Lucky Day, You Speak My Language, You Look Like Rain, Do Not Go Quietly Unto Your Grave, Lisa, The Only One, Test-Tube Baby / Shoot’m Down, The Other Side, I Know You (Part I), I Know You (Part II)
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Good — дебютный студийный альбом американского альтернативного рок-трио Morphine, вышедший в 1992 году Издание на зеленом виниле AllMusic об альбоме: «Good блестяще представил весьма оригинальное звучание бостонского трио. Хотя Morphine сразу же полюбила альтернативная публика, их музыка была больше ориентирована на джазовую сцену – ревущий саксофон, ведущий бас (исполняемый слайдом) и тексты, вдохновлённые поэзией битников 50-х, были важнейшими составляющими».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Morphine - Good (Forest Green) (0081227809614) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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